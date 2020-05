Spadafora: "Il 28 maggio la decisione sulla ripresa o meno del campionato"

Il ministro dello Sport a RaiSport afferma: "Ho convocato una riunione il 28 maggio alle ore 15, col presidente Gravina, con Dal Pino e tutte le componenti del calcio. Giovedì prossimo saremo in grado di poter decidere un'eventuale data per la ripartenza della Serie A".

Lo ha detto il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora intervenuto ai microfoni di RaiSport. Per quanto riguarda i format del campionato e l'ipotesi, paventata dal presidente FIGC Gravina, di disputare i playoff per lo Scudetto, Spadafora ha detto: "Decideranno le Federazioni. Se il campionato inizia, lo si fa per concluderlo. Per cui tutte le soluzioni sono importanti".

Allenamenti

"L'ok del Comitato Tecnico scientifico sui protocolli è un'ottima notizia, così gli allenamenti potranno riprendere. Da parte del Cts sono state fatte valutazioni molto puntuali e la FIGC si è mostrata disponibile a rivedere la prima proposta. Ci sono stati dei chiarimenti sui tempi di isolamento e della quarantena per i calciatori trovati eventualmente positivi". Nelle valutazioni del CTS anche la necessità "di evitare di incidere sui tamponi" a disposizione della popolazione. Il ministro dello Sport ha aggiunto che "è giusto che in un momento difficile per gli italiani anche il mondo del calcio abbia la possibilità di riprendere in sicurezza".

La Francia e una decisione sofferta

"Sarebbe stato più facile fare come in Francia. Chiudere il campionato sarebbe stata una scelta di impulso, ho reagito con durezza perché trovavo vergognoso che mi venisse chiesto di decidere sulla ripresa quando eravamo ancora nelle condizioni di non trovare posti nelle terapie intensive. Il calcio è una grande industria, è giusto che possa ripartire ora che tutto il resto del Paese sta ripartendo. Sono stato dipinto come il nemico del calcio, mi ha dato fastidio, ma ora sorrido. Da questa sera sul sito del ministero ci saranno le linee guida per la ripresa in sicurezza delle attività nelle palestre, nei centri sportivi e per lo sport di base".

