Spadafora non ci sta: "Ridicolo parlare di complotto contro la Serie A"

In una diretta su Facebook il Ministro dello Sport rispedisce al mittente le accuse arrivate da una parte del mondo del calcio: "Non ce l'ho con il calcio, ma mi muoverò secondo le regole".

"Sono davvero ridicole le affermazioni di un complotto contro la serie A ed è ridicolo chi dice questa cosa. Invito ad astenersi da questo tentativo un po' diffuso in questo paese, di provare con queste affermazioni, a fare pressione sulla politica e sul governo che spesso tanti mondi, non solo quello del calcio fa, per cercare di orientare le scelte del governo nei confronti dei propri interessi. Con me avete sbagliato completamente strategia".

Lo ha detto il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, durante una diretta Facebook sulla propria pagina. Il ministro insomma ha in qualche modo voluto rispondere a chi in giornata, da più parti dentro il mondo del calcio, l’aveva stuzzicato. Affermazioni successive alle precisazione che Spadafora aveva già fatto nella serata di domenica, quando dopo il nuovo dpcm esposto in diretta televisiva dal primo ministro Conte, Spadafora aveva subito precisato un “vedremo” sulla riapertura agli allenamenti degli atleti professionisti tutti insieme dal 18 maggio. Spadafora ha comunque poi proseguito:

"Io mi muoverò sempre nell'ottica del rispetto delle regole, nella consapevolezza che tutto il mondo dello sport, e quindi anche il calcio, vanno salvati, ma si riparte tutti insieme valutando l'evoluzione in sicurezza. Del resto si sono fermate e rinviate le Olimpiadi, gli Europei, gli Internazionali di tennis, è tutto un mondo che soffre".

Mini-aperuta: incontro futuro tra il comitato tecnico-scientifico e la FIGC

Spadafora lascia comunque poi un margine di dialogo, affermandosi possibilista per il futuro:

"Non è per fare terrorismo psicologico, ma è impossibile dirlo oggi perché non lo sa nessuno. Intanto se riprendono gli allenamenti in sicurezza ci predisponiamo anche in modo che il campionato possa riprendere, ma questo lo sapremo soltanto più avanti. Anche se non è detto che, qualora si riuscisse a perfezionare il protocollo per garantire la salute di tutti, non vorrà dire che riprenderà il campionato per forza. Il comitato tecnico scientifico nel più breve tempo possibile incontrerà alcuni rappresentanti della Figc, del mondo del calcio e del Coni e anche la federazione dei medici sportivi per riuscire a perfezionare questo protocollo nel modo migliore per garantire la salute di tutti”

