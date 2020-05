Spadafora: "Ok gli allenamenti dal 18 maggio. Ripresa Serie A? Il calcio non è un supermercato"

Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha ufficializzato la ripartenza degli allenamenti collettivi per le squadre di calcio a paritre dal 18 maggio. Decisiva la revisione del protocollo da parte della Federcalcio, che ha seguito le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Ma per quanto riguarda la ripartenza della Serie A è molto più cauto: "Al supermercato puoi rispettare le distanze".

L’obiettivo non è mai cambiato: sia la FIGC che il Comitato Tecnico Scientifico volevano aprire agli allenamenti collettivi entro il 18 maggio. Dopo le nuove indicazioni del Comitato riguardo il protocollo formulato dalla FIGC al Governo per permettere il ritorno agli allenamenti completi, si è finalmente arrivati ad un accordo. La Federcalcio ha adattato tutti i punti del protocollo secondo le richieste del Comitato. Si parte? In un comunicato, Vincenzo Spadafora ha annunciato...

Pochi minuti fa ho ricevuto una lettera del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina: mi ha comunicato che la Federcalcio ha accolto tutte le osservazioni del Comitato tecnico scientifico riadattando il proprio protocollo e consentendo senza altre difficoltà di poter riprendere gli allenamenti collettivi dal 18 maggio

Con lo strattone decisivo della Bundesliga, anche Serie A, Premier League e Liga sembrano compiere passi decisivi verso la ripresa proprio in queste ultime ore. Adesso, molto probabilmente, cominceranno ad affiorare previsioni di date per il ritorno in campo, Coronavirus permettendo.

Poi alla Camera, però, leggendo l'informativa, Spadafora ha ammesso che la ripartenza della Serie A non è così vicina.

Sullo sport, per domani ho chiesto una Giunta straordinaria del CONI per affrontare i dovuti provvedimenti. Dal primo giorno, abbiamo dedicato la nostra azione alla necessità di una ripresa graduale e sicura. Capisco che sebbene la mia delega riguardi tutto il mondo dello sport ci sia un’attenzione particolare per il calcio. Sono consapevole dell’importanza sociale del calcio, ma anche del fatto che sia una delle industrie più importanti ed è un valore aggiunto per il nostro Paese. Il dibattito politico si è inasprito in maniera incomprensibile, la priorità degli italiani è quella della salute e del lavoro

Per la ripresa degli allenamenti, sono arrivati i rilievi del CTS sul protocollo. Quarantena delle squadre in caso di nuovi positivi, responsabilità dei medici sportivi, necessità che i tamponi non vadano a discapito dei cittadini. Ho ricevuto poco fa la lettera del presidente FIGC Gravina, sono state accolte tutte le modifiche, varando il nuovo protocollo. Il 18 maggio dunque si ripartirà con gli allenamenti. Ripartenza? Il calcio non è un supermercato, lì può mantenere le distanze, usare le mascherine. Nel calcio no, anzi, devi correre, sudare, marcare l'avversario

Per quanto riguarda la Germania, invito tutti a considerare il caso della Dinamo Dresda, finita in quarantena per 15 giorni. Non possiamo dunque sottovalutare il problema. Solo qualche settimana fa diversi giocatori sono finiti in quarantena. Vogliamo riaprire il campionato per farlo concludere, il tutto però in sicurezza. La necessità di terminare il torneo deriva da ragioni sportive ed economiche che conosco, soprattutto per i diritti tv. Ma devo dare risposte a tutti gli altri sport, anche quello di base

