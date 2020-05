Spadafora: "Ripresa Serie A? Il 13 o il 20 giugno". E rilancia la diretta gol in chiaro

Il ministro dello Sport, ai microfoni del Tg3, conferma l'intenzione del governo (sulla base del nuovo protocollo ricevuto dalla FIGC) di riprendere il campionato alla metà del mese prossimo. Poi rilancia il tema della diretta gol visibile a tutti, come già avviene in Germania dopo la ripartenza della Bundesliga.

"Le due date possibili per la ripresa della Serie A sono il 13 e il 20 giugno". Lo ha ribadito ai microfoni del Tg3 il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: "Il nuovo protocollo proposto dalla FIGC per le partite è arrivato ed è molto simile nelle regole a quello approvato per gli allenamenti. Giovedì ho convocato il mondo del calcio per valutare insieme la data della possibile ripartenza e poter decidere insieme se e quando possa riprendere il campionato". Poi rilancia il tema delle partite in tv in chiaro, almeno parzialmente: "Facciamo riferimento al movimento tedesco, dove è stata prevista la diretta gol per tutti con il diritto dell'abbonamento a vedere naturalmente tutta la partita. Dovremo assolutamente pensarci anche in Italia così da evitare assembramenti di tifosi nei bar. Sono disponibile, se serve, a mettere nello stesso provvedimento della riapertura del campionato, anche questa cosa".

Il calcio in chiaro e la legge Melandri

Quella della trasmissione in diretta tv in chiaro delle partite di Serie A è una vecchia proposta di Spadafora, che risale agli inizi della pandemia di Covid-19 quando era stata ventilata l'ipotesi di rendere visibile a tutti il derby d'Italia Juventus-Inter giocato all'Allianz Stadium domenica 8 marzo. Il governo, tuttavia, non aveva trovato un accordo con Sky e Lega, e anche dal punto di vista legislativo il vuoto creato dalla legge Melandri non consentiva scorciatoie. Vedremo se, a distanza di quasi tre mesi dall'ultima partita di campionato giocata, sarà possibile trovare una soluzione.

