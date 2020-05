Spadafora: "Serie A? Dibattito eccessivo, gli italiani pensano alla salute e al lavoro"

In un'informativa al Senato il ministro dello Sport torna a parlare della possibile ripartenza del campionato senza tuttavia indicare date. Poi attacca: "La Serie A riprenderà solo se in piena sicurezza. Il Governo ha sempre tenuto una linea precisa e coerente mettendo la salute al primo posto, non era possibile in nessun modo riaprire prima per spinte strumentali".

Nessuna data certa per la ripresa della Serie A, l'invito ad abbassare i toni del dibattito intorno al calcio e un punto fermo: il campionato potrà riprendere solo se in piena sicurezza. Questo, in sintesi, il senso dell'intervento del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora in un'informativa al Senato.

Auspichiamo la ripresa del campionato, ma solo in piena sicurezza dopo apposite misure e seguendo il protocollo. Il Governo ha sempre tenuto una linea precisa e coerente mettendo la salute al primo posto. In nessun modo era possibile riaprire prima per spinte strumentali di chicchessia

"Niente fughe in avanti"

Finora il quadro generale dei contagi non consentiva fughe in avanti, a oggi chi ha deciso una data precisa è la Francia che si è fermata. Anche la Germania, che pure riprenderà a giocare, ha rinviato una volta la data della ripresa per seguire l'evoluzione della pandemia

"Sul calcio dibattito eccessivo"

Sono consapevole della passione intorno al calcio e dell'importanza del settore, ma ho trovato eccessivo l'inasprimento del dibattito in un momento in cui gli italiani sono preoccupati per la salute e il lavoro. Qualcuno si è chiesto perché, se in un supermercato una cassiera risulta positiva, non si chiude il negozio mentre nel caso di una squadra si stabilisca che vada tutta in quarantena. La risposta è banale: nel supermercato è possibile tenere il distanziamento e usare le mascherine, nel calcio no perché è uno sport di contatto

