Spadafora: "Serie A in chiaro nelle case di riposo? Sono assolutamente d'accordo"

Il ministro dello Sport si è detto favorevole alla proposta di QS: "Segnale positivo poter offrire alle generazioni più anziane, così duramente colpite dal Covid-19, una possibilità di svago e di sana passione sportiva"

Partite mostrate in chiaro nelle case di riposo? C'è anche il sì di Vincenzo Spadafora. Il ministro dello Sport si è detto favorevole alla proposta di QS. "L’idea di offrire in chiaro la visione delle partite nelle residenze per anziani, così come avviene in Spagna, mi vede assolutamente d’accordo. In questi giorni sono in corso interlocuzioni con i diversi broadcaster e senza dubbio porrò anche questa richiesta, che immagino possa essere accolta con favore. Andrà verificato come renderla possibile sul piano tecnico, ma credo sia un segnale positivo poter offrire alle generazioni più anziane, così duramente colpite dal Covid-19, una possibilità di svago e di sana passione sportiva".

La proposta si è diffusa anche in Parlamento e diversi politici hanno detto la loro. Andrea Rossi (PD): "Iniziativa corretta e utile per sostenere la socialità e lo svago dei nostri anziani e che si può fare senza ledere i diritti dei grandi player del calcio come della Lega Calcio". Sulla stessa linea anche Daniele Belotti (Lega): "Gli anziani hanno pagato un prezzo altissimo al Coronavirus e regalare le partite in chiaro sarebbe un bellissimo gesto sociale da parte della Lega Calcio come da parte dei player dei diritti tv. La soluzione tecnica si trova". Più pessimista invece Ignazio La Russa (FdI), che ha proposto un'altra via: "Proposta sicuramente bella e suggestiva, ma temo di difficile realizzazione tecnica. Mi permetto di avanzare una soluzione fattibile e senza controindicazioni economiche: mandare in replica, in chiaro per tutti e subito dopo la conclusione delle dirette criptate, Diretta Gol” oppure, se giocasse solo una partita, una sua ampia sintesi".

