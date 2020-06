Spadafora: "Serie A in chiaro? Si può chiudere a breve un ottimo accordo"

Il Ministro dello Sport è intervenuto sulla questione dei diritti TV in chiaro per la Serie A: "Si può chiudere a breve un ottimo accordo"

Abbiamo tutti lavorato per raggiungere un obiettivo comune, e da quel che mi risulta su questo stasera si può chiudere un ottimo accordo, frutto della disponibilità di tutti i soggetti coinvolti, che ringrazio”.

Così il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, che interpellato dall'ANSA si dichiara ottimista in merito alla riduzione degli embarghi per gli highlight in chiaro delle partite in vista della ripartenza della Serie A di calcio.

Sul tema, così era intervenuto ieri l’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo:

A che punto è la situazione partite in chiaro? È in via di risoluzione. Stiamo cercando di trovare le modalità giuste, le strutture tecniche si sono messe tutte al lavoro insieme per trovare una modalità. Laddove sarà possibile si parlerà di due partite in chiaro, una dovrebbe essere Atalanta-Sassuolo e l’altra di Dazn potrebbe essere Hellas-Cagliari. La prima andrà su Tv8, la seconda sarà invece visibile sul canale youtube del broadcaster digitale”.

