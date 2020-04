Spadafora: "Serie A? Sentiero stretto per la ripresa, consiglio di pensare alla prossima stagione"

Dal nostro partner OAsport.it

Non emerge una particolare positività dal Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, per quanto riguarda la ripresa del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. Le sue parole arrivano di prima mattina dalle frequenze televisive di La7, nel corso della trasmissione “Omnibus”. E questo solo poche ore dopo aver dichiarato di come ci fosse uno "spiraglio positivo" per la ripresa del calcio professionistico.

Queste le parole del Ministro:

Vedo il sentiero per la ripresa della Serie A sempre più stretto. In queste ore sono in corsi contatti tra la FIGC e il Comitato tecnico scientifico. Il protocollo che la FIGC ha presentato nei giorni scorsi non è stato considerato sufficiente, tra oggi e domani si capirà se ci sono i margini per riprendere almeno gli allenamenti, il che non vuol dire riprendere il campionato.

Parole pesanti, dunque, che si ricollegano in buona misura a quanto emerso dalle valutazioni del dossier in mano al CONI e preparato dal Politecnico di Torino.

La consapevolezza, comunque, è quella che ci voglia un programma:

Io sarei folle a demonizzare il calcio, sennò il prossimo anno mancherebbero le risorse. Lo so bene. Ma gli allenamenti singoli dal 4 maggio sono impossibili e io oggi non posso dire se a metà giugno si potrà tornare a giocare. Ma se non ci sarà sicurezza anche il campionato dovrà fermarsi

Spadafora prosegue:

C'è incertezza, ma l'alternativa all'incertezza è far seguire anche all'Italia la stessa strada di Francia e Olanda. Io fossi nei presidenti delle società di calcio mi preoccuperei di una ripresa sicura: consiglio al calcio un piano B. Nei prossimi giorni potremmo avere una sorpresa, visto che la Lega si riunisce di nuovo: la maggioranza dei presidenti di A potrebbe chiederci di sospendere tutto. Io fossi al posto loro penserei alla prossima stagione, inutile che i presidenti scrivano al presidente Conte, sono pressioni inutili, il Governo deciderà insieme

