Spadafora: "Serie A? Spiraglio per la ripartenza. Alcuni presidenti mentono"

Il ministro dello Sport a gamba tesa contro la Lega Serie A: "Ringrazio Gravina che ha smentito le illazioni di chi aveva detto che c'era un accordo per la ripartenza. Forse è un vizietto di qualche presidente mettere in giro menzogne per fare pressione sul governo. Prudenza non è incapacità di decidere, altrimenti sarebbe molto più semplice fare come hanno fatto in Francia".

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora torna a parlare e usa toni molto duri nei confronti di alcuni (non meglio precisati) presidenti di Serie A. Dopo avere confermato l'intenzione di dare il via libera per gli allenamenti degli sport di squadra il 18 maggio, Spadafora passa all'attacco e risponde ad alcune critiche che gli sono piovute addosso nei giorni scorsi.

Sport di squadra, allenamenti dal 18 maggio

Gli allenamenti per gli sport di squadra dovrebbero avere inizio auspicabilmente il 18 maggio. Stiamo perfezionando le linee guida e poi le sottoporremo al comitato tecnico scientifico che deve valutare se sono sufficienti per garantire la sicurezza

"Alcuni presidenti di A hanno il vizio di mentire"

Per quanto riguarda il calcio, ringrazio Gravina (il presidente della FIGC, ndr) che ha smentito le illazioni di qualcuno della Lega Serie A che aveva detto che c'era un accordo per la ripartenza. Forse è un vizietto di qualche presidente di Serie A mettere in giro menzogne per fare pressione sul governo. Questi non hanno capito che non è la stessa aria di prima, questi metodi non funzionano

Vincenzo Spadafora lascia "uno spiraglio aperto per la ripresa della Serie A" Credit Foto Eurosport

"Rimane uno spiraglio per la ripartenza"

La prudenza che stiamo avendo non è incapacità di decidere, ma lascia aperto uno spiraglio per far ripartire il calcio. Altrimenti sarebbe molto più semplice fare come hanno appena fatto in Francia e come hanno fatto altri Paesi e dire subito che il calcio si ferma. Tutto però dipenderà da come sarà la risposta dopo il 4 maggio e da come si svilupperà questa emergenza sanitaria. Dobbiamo anche conquistarci queste riaperture

