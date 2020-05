Dopo aver dato l'ok alla ripresa del campionato di Serie A per il 20 giugno, il Ministro dello Sport Spadafora è tornato sulla possibilità di offrire in chiaro il calcio italiano: "Spero Sky dia la conferma per la Serie A in chiaro".

"Sono in corso contatti con i broadcaster che hanno i diritti delle partite del campionato e il mio auspicio è che ci sia anche da parte di Sky un segnale nelle modalità che bisogna ancora vedere”. Lo ha detto il ministro dello Sport al termine dell’incontro con la FIGC e la Lega Calcio, parlando della possibilità di trasmettere il calcio in chiaro come avverrà con la Coppa Italia i cui diritti sono della Rai.

"Le prime interlocuzioni di oggi anche con Sky sono state positive quindi mi auguro che anche da parte di Sky arrivi un segnale di conferma, vediamo in che termini e nei limiti del possibile, che possa andare incontro alla volontà di tutti gli italiani di vivere questa ripresa del campionato con passione ma anche evitando gli assembramenti nei luoghi pubblici per andare a vedere le partite”.

