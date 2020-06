Al Mazza di Ferrara pochissime emozioni nei novanta minuti. Le occasioni più nitide capitano tra i piedi di Rog e Cerri, ma Letica e Olsen si superano. L’argentino la sblocca di testa nel recupero e condanna gli emiliani, penultimi, a -7 dalla salvezza

Sei sconfitte e tre pareggi. Il magro bottino del Cagliari nel 2020 stava per essere rimpinguato da un altro misero punto fino al 93’ del match soporifero del Mazza. Poi una ribattuta del portiere della SPAL e la prima azione degna di nota del tandem Joao Pedro-Simeone ha firmato il primo successo dell’anno dei rossoblù e la prima gioia di Walter Zenga, subentrato a Rolando Maran prima del lockdown, sulla panchina dei sardi. Il tap-in del Cholito che incornicia la serata da favola della famiglia Simeone (il papà ha vinto contro il Levante con il suo Atletico) rompe la maledizione del Cagliari e inguaia la SPAL, coriacea in difesa, ma troppo timida in attacco. Sette punti dalla salvezza a 11 giornate dalla fine sono una (quasi) condanna per Di Biagio.

Il tabellino

SPAL-CAGLIARI 0-1 (primo tempo 0-0)

SPAL (4-3-3): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Sala (dal 63’ Reca); Castro (dal 55’ Missiroli), Valdifiori, Valoti (dal 63’ Fares); Strefezza (dal 79’ Cerri), Petagna, D'Alessandro (dal 55’ Dabo). All. Di Biagio

CAGLIARI (3-5-2): Olsen, Pisacane (dal 73’ Cacciatore), Walukiewicz, Klavan; Mattiello (dal 73’ Ragatzu), Nandez, Rog, Ionita (dal 65’ Lykogiannis), Pellegrini (dal 65’ Birsa); Joao Pedro; Simeone. All. Zenga

Arbitro: R. Abisso

Gol: 93’ Simeone

Assist: Joao Pedro

Ammoniti: Strefezza, Bonifazi, Valdifiori (S), Ionita, Nandez, Rog (C)



La cronaca in 5 momenti chiave

29’ MIRACOLO DI LETICA - Botta di Rog su una punizione dal limite dell’area: la barriera si apre, ma il portiere della Spal è attentissimo e sventa il pericolo. Grande riflesso del classe '97

45’ CHANCE PER LA SPAL - Sponda di Petagna e botta di Strefezza che arriva coi tempi giusti: palla alta di poco

49’ BRIVIDO PER LETICA - Mattiello scodella in area di rigore e Pellegrini si coordina alla perfezione per una rasoiata al volo: l'azione esterno-esterno si conclude con un tiro fuori di poco

84’ OCCASIONE COLOSSALE PER LA SPAL - Cross basso meraviglioso di Fares, Cerri può "tap-inare" da 2 metri, ma Olsen si supera e chiude la saracinesca. Sulla ribattuta Petagna calcia alle stelle

93’ VANTAGGIO DEL CAGLIARI - Simeone la sblocca allo scadere. Incornata facile facile del Cholito su assist di Joao Pedro. Esulta tutta la squadra sarda

MVP

Giovanni SIMEONE - Gara ectoplasmatica, irritante. A differenza del suo compagno di tandem non ci prova nemmeno. Questo fino al 93', quando un suo tap-in facile facile di testa manda in paradiso il Cagliari e lo trasforma in man of the match. Il calcio è strano.

L’angolo del Fantacalcio

Promosso. Joao PEDRO - Rientra dalla squalifica e dà profondità nel primo tempo. Nella ripresa sparisce, per poi ricomparire per l'assist decisivo. Provvidenziale

Bocciato. Andrea PETAGNA - Qualche sponda, qualche fallo guadagnato: niente di più dal bomber già acquistato dal Napoli. Manca il gol, manca l'entusiasmo. Si divora l'1-0 sulla ribattuta di Olsen su Cerri

