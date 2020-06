Il tecnico dei ferraresi si trova spaesato con la possibilità dei 5 cambi, nonostante sia stato abituato negli anni in Nazionale con più cambi a disposizione durante le amichevoli: "Però non facciamo calcoli. Voglamo la salvezza".

Le 5 sostituzioni? Non tutti sono d'accordo e, soprattutto, non tutti l'hanno fatto finora alla ripresa delle contese. Anzi. Luigi Di Biagio, allenatore della SPAL, si dice titubante per questa decisione, si rischia di cambiare sport con i 5 cambi a partita...

Sembra uno sport diverso. Ci sono le 5 sostituzioni e le squadre si allungano tanto nei secondi tempi. Noi non facciamo calcoli, vinciamo su tutti i campi e basta. L’obiettivo è di restare in Serie A. Le circostanze non sono semplici, dobbiamo ‘rubacchiare’ quei punti che ci consentirebbero di giocarcela fino alla fine. La prima partita è sempre difficile da decifrare, hanno un nuovo allenatore. Sono più avanti di noi, ma non vuol dire niente. Giochiamo a calcio e pensiamo a noi. I ragazzi sono pronti per giocare. La nostra unica certezza è la difesa a 4, per il resto manca ancora un allenamento

Poi sulla sfida col Cagliari...

È tutto nuovo quello che sta accadendo. Noi abbiamo una grande voglia, torniamo in campo dopo 45 giorni di lavoro duro e intenso. Le problematiche sono comuni a tutte le squadre, ci sono i presupposti per ripartire da dove ci siamo lasciati

