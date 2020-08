La Fiorentina chiude la stagione con il successo per 3-1 al Mazza di Ferrara, assicurandosi il 10° posto in classifica. A segno Duncan, Kouamé e Pulgar (su rigore), inutile il momentaneo pareggio di D'Alessandro. Ennesimo ko per la SPAL che saluta la A con l'ultimo posto in classifica.

Cala il sipario sulla stagione della Fiorentina che chiude al 10° posto della classifica dopo essere stata attaccata alla zona retrocessione per mesi. Nella prossima annata si dovrà fare ben altro, ma Iachini raccoglie questo ultimo successo potendo gridare "missione compiuta”. La Viola batte la SPAL, che già pensava alla B da diverse settimane, grazie ai gol di Duncan, Koaumé e il solito Pulgar su rigore. Finisce 3-1 al Mazza, con Di Biagio che a sua volta saluta la SPAL con soli 5 punti conquistati da quando subentrato a Semplici.

Tabellino

SPAL-Fiorentina 1-3

SPAL (4-4-1-1): Thiam; Tomovic, Vicari, Bonifazi, Fares (80' Salamon); M.D’Alessandro (86' Tunjov), B.Dabo, Missiroli, Murgia (62' Strefezza); Valoti (80' F.Di Francesco); Cuéllar (62' Horvath). All. Luigi Di Biagio

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Igor; Venuti (66' R.Sottil), Agudelo (55' Kouamé), Pulgar, Duncan (90+5 Terzic), Lirola; Vlahovic (65' Cutrone), F.Chiesa (90+5 Dalle Mura). All. Beppe Iachini

Marcatori: 30' Duncan (F); 39' M.D'Alessandro (S); 89' Kouamé (F), 90+4 rig. Pulgar (F)

Assist: 30' F.Chiesa (1-0 Duncan); 39' Valoti (1-1 D'Alessandro); 89' Pulgar (2-1 Kouamé)

Arbitro: Alessandro Prontera, sezione di Bologna

Ammoniti: 45+2 Fares, 90+2 F.Chiesa

Espulsi: nessuno

La cronaca in 8 momenti

7' CI PROVA CHIESA - Prima chance per la Viola con il sinistro di Chiesa respinto in qualche modo da Thiam; occasione in tap-in per Vlahovic che manda però a lato.

14' OCCHIO A D'ALESSANDRO - Grande azione di D'Alessandro che entra in area dopo aver superato Pulgar in dribbling, sinistro in diagonale ma si oppone con il corpo Ceccherini.

17' TRAVERSA FARES - Sinistro dell'algerino da fuori area, non ci arriva Terracciano ma c'è la traversa a dire di no al terzino della SPAL.

30' GOL DUNCAN - Brutta palla persa da Valoti con la Fiorentina che riparte: uno-due di Chiesa con Agudelo, poi il servizio per Duncan che infila Thiam sul primo palo.

39' GOL D'ALESSANDRO - Pareggio della SPAL con il gol di D'Alessandro che col mancino al volo batte Terracciano sull'assist di Valoti. Brutta palla persa da Lirola.

79' CI PROVA CUTRONE - Pulgar trova Cutrone con una verticalizzazione, ma il piattone dell'ex Milan è troppo morbido e Thiam ci arriva in due tempi.

89' GOL KOUAMÉ - Sul calcio d'angolo di Pulgar, Kouamé arriva prima di tutti e con il suo colpo di testa batte Thiam per il gol del nuovo vantaggio.

90+4 GOL PULGAR - La Fiorentina chiude il match sul 3-1 grazie al gol di Pulgar dal dischetto che batte Thiam dopo il fallo in area su Chiesa.

Il Tweet

Cosa non si fa per il fantacalcio...

MVP

Christian KOUAMÉ - Entra in una fase di stanca della partita, con le due squadre che non sembrano più avere la benzina per colpire l'avversaria. L'ivoriano dà invece nuovo dinamismo e con un colpo di testa trova il gol vittoria.

Fantacalcio

Il promosso: Erick PULGAR. Non offrirà sempre partite entusiasmanti, ma riesce sempre ad entrare a tabellino. Oggi contribuisce con l'assist per Kouamé e il gol su rigore del 3-1.

Il bocciato: Demba THIAM. Qualche intervento da applausi, ma prima si fa battere sul primo palo da Duncan in occasione dell'1-0, poi è mal posizionato sul calcio d'angolo che porta al gol di Kouamé.

