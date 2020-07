Gara pirotecnica al Mazza, dove la formazione di Di Biagio va in doppio vantaggio nel primo tempo grazie a Valoti e Floccari ma, in 10 per l'espulsione di D'Alessandro, non resiste agli assalti rossoneri: Leão accorcia, Vicari segna una clamorosa autorete al 4' di recupero. Mezz'ora in campo per Ibrahimovic.

Una gara pirotecnica, un pareggio sudatissimo. Un 2-2 che sa di sconfitta e al contempo di vittoria per il Milan, che a Ferrara contro il fanalino di coda (ora ex) del campionato rischia grossissimo. Perché la SPAL di Gigi Di Biagio sogna l'impresa e si porta addirittura avanti di due reti nel primo tempo, prima di arrendersi al finale arrembante dei rossoneri. Sfavorita, va detto, anche dalla sciagurata espulsione di D'Alessandro prima dell'intervallo. Decisivi l'ottimo Leão e un'autorete di Vicari, che al 4' minuto di recupero, col traguardo ormai in vista, cancella i sogni della SPAL condannandola forse a un destino già scritto. Pari in ogni caso meritato per il Milan, che per tutta la gara attacca, attacca, ma pecca in maniera vistosa di precisione e cinismo al momento del dunque. L'unico vero sorriso per Pioli, che manca il tris dopo i successi di Lecce e contro la Roma, è dunque il rientro in campo di Ibrahimovic: mezz'ora per lo svedese, pure lui importante nel mettere alle corde la SPAL. Un ritorno fondamentale per il finale di stagione.

Il tabellino

SPAL (4-4-2): Letica; Tomovic, Vicari, Bonifazi (67' Salamon), Sala; D'Alessandro, Valdifiori, Dabo (82' Cionek), Valoti (46' Missiroli); Petagna, Floccari (46' Fares, 74' Strefezza). All. Di Biagio

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria (46' Leão), Gabbia, Romagnoli, Hernandez (65' Laxalt); Kessié, Bennacer (70' Bonaventura); Castillejo (16' Saelemaekers), Paquetá, Çalhanoglu; Rebic (65' Ibrahimovic). All. Pioli

Arbitro: Maurizio Mariani di Roma

Gol: 13' Valoti (S), 30' Floccari (S), 79' Leão (M), 94' aut. Vicari (M)

Assist: Dabo (S, 1-0), Dabo (S, 2-0)

Ammoniti: Valdifiori, Letica, Paquetá, Dabo

Note: espulso al 43' D'Alessandro (S)

La cronaca in x momenti chiave

13' – GOL DELLA SPAL. Da azione d'angolo i ferraresi reclamano per un possibile mani rossonero, poi dopo una serie di rimpalli la palla arriva sottomisura a Valoti, che segna anche grazie a una deviazione di Çalhanoglu. 1-0.

17' – Milan a un passo dal pareggio: Paquetá tocca in area per Çalhanoglu, che apre il piatto e costringe Letica al volo.

30' – GOL DELLA SPAL. Stupendo gol di Floccari, che vede Donnarumma fuori dai pali e da 30 metri, dopo un rimbalzo, lo supera con un destro di controbalzo perfetto. 2-0.

Floccari - SPAL-Milan - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

38' – Gol annullato a Çalhanoglu: il turco sfrutta un centro mancino di Rebic per superare Letica con un destro sporco, ma, dopo un check VAR, la rete viene annullata per fuorigioco del croato.

43' – SPAL in 10 uomini: espulso grazie all'ausilio della VAR D'Alessandro, entrato con i tacchetti alti sulla gamba di Theo Hernandez. Inizialmente l'ex atalantino era stato solo ammonito.

44' – Palo di Çalhanoglu: staffilata con il destro e palla che colpisce la base del palo, con Letica vanamente proteso in tuffo. Milan sfortunato.

49' pt – Romagnoli lancia in area Calabria, che spara benissimo al volo mancando di un nulla il secondo palo di Letica.

50' – Gran sinistro effettato di Paquetá e gran volo di Letica, che dice nuovamente di no al brasiliano.

57' – Rebic al cross, sul secondo palo Saelemaekers fa la sponda e, quasi sulla linea, Vicari allontana con un intervento provvidenziale.

79' – GOL DEL MILAN. Errore di Tomovic, che serve involontariamente Leão in area: stop e destro piazzato alle spalle dell'immobile Letica. Gara completamente riaperta.

87' – Brivido Ibrahimovic: punizione calciata di potenza, deviazione della barriera e palla di pochissimo a lato con Letica immobile.

94' – GOL DEL MILAN. Cross del solito Saelemaekers e intervento in scivolata di Vicari, che mette la palla alle spalle di Letica. Autorete clamorosa e 2-2 proprio agli sgoccioli.

MVP

Saelemaekers. Non inizia benissimo, poi migliora durante la partita. Bene da terzino, con tanti cross invitanti e una torre che Vicari spazza quasi sulla linea, fino al centro verso l'area che Vicari devia nella propria rete. Ancora promosso

Fantacalcio

Promosso – Leão. Dà la scossa all'attacco del Milan, tenendo sempre sul chi va là la difesa della SPAL. Ed è proprio lui a riaprire completamente i discorsi

Bocciato – D'Alessandro. Sciagurato. Tanto inutile quanto brutto l'intervento coi tacchetti alti sulla gamba di Theo Hernandez. Un episodio che, com'era preventivabile, cambia il corso della partita.

Il momento social del match

Le pagelle

