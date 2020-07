SPAL-Roma: probabili formazioni e statistiche

Petagna segna lo 0-1 su rigore in Roma-SPAL

Dal ritorno della SPAL in Serie A non c’è stato nemmeno un pareggio nelle cinque sfide contro la Roma, con tre successi giallorossi e due ferraresi.

Probabili formazioni

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Strefezza, Valdifiori, Dabo, Murgia; Petagna, Floccari. All. Di Biagio

Serie A Scudetto, Champions, Europa League e salvezza: le volate a 4 giornate dalla fine DA 3 ORE

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Berisha

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Zappacosta, Veretout, Cristante, Spinazzola; Carles Perez, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Fazio, Mirante, Santon, Zaniolo, Ibanez

Statistiche Opta

La SPAL ha affrontato la Roma 35 volte in A: 12 vittorie, nove pareggi e 14 partite perse.

Dal ritorno della SPAL in Serie A non c’è stato nemmeno un pareggio nelle cinque sfide contro la Roma, con tre successi giallorossi e due ferraresi.

Sono 17 le sfide in casa della SPAL tra queste due squadre in Serie A: il bilancio si compone di 10 vittorie interne, tre pareggi e solo quattro successi esterni (due dei quali nelle ultime tre sfide in ordine di tempo).

Cinque delle ultime nove reti realizzate nelle sfide tra SPAL e Roma in Serie A sono state su calcio di rigore – almeno una rete dal dischetto in tutte le ultime tre gare tra queste due squadre.

La Roma ha segnato almeno due gol in tutte le ultime quattro partite di campionato, dopo che aveva realizzato solamente una rete nelle precedenti tre.

La Roma ha segnato 29 gol in trasferta in questo campionato, solo due volte in precedenza aveva realizzato più gol fuori casa dopo 16 trasferte di Serie A: 33 nel 2000/01 e 30 nel 2015/16.

La SPAL ha perso tutte le ultime cinque partite di campionato, realizzando una sola rete nel parziale: i ferraresi non sono mai arrivati a sei sconfitte di fila in Serie A e già altre due volte si sono fermati a cinque tra il 2019 e il 2020.

L’allenatore della SPAL Luigi Di Biagio ha disputato 114 partite e segnato 16 gol con la maglia della Roma, da giocatore, in Serie A.

Tutti i tre gol di Andrea Petagna contro la Roma sono arrivati su calcio di rigore con la maglia della SPAL.

Il primo dei quattro gol del difensore della SPAL Kevin Bonifazi in Serie A è arrivato proprio contro la Roma nell'ottobre 2018.

Edin Dzeko ha segnato 77 reti in Serie A con la maglia della Roma, è a meno uno dal sesto posto dei marcatori giallorossi all time, occupato da Abel Balbo, e a meno due reti dalla quinta posizione di Rodolfo Volk.

Serie A Roma, il calendario completo: date, orari e programmazione di tutte le partite fino al 2 agosto DA 12 ORE