SPAL-Torino: probabili formazioni e statistiche

La SPAL ha affrontato il Torino 35 volte in campionato: sei successi, 11 pareggi e 18 sconfitte per gli emiliani.

Probabili formazioni

SPAL (4-5-1): Letica; Cionek, Vicari, Salamon, Reca; D'Alessandro, Missiroli, Valdifiori, Murgia, Strefezza; Petagna. All. Di Biagio

Serie A Ecco il super gol di Zaniolo: coast to coast da predestinato e sinistro implacabile IERI A 08:19

Squalificati: Bonifazi

Indisponibili: Berisha, Floccari, Castro, Sala, Cerri

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Aina, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti. All. Longo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Baselli, De Silvestri

Statistiche Opta

La SPAL ha affrontato il Torino 35 volte in campionato: sei successi, 11 pareggi e 18 sconfitte per gli emiliani.

Dopo il successo nella gara d’andata, la SPAL potrebbe vincere due partite di fila contro il Torino per la prima volta nella sua storia in Serie A.

Il Torino ha mancato l’appuntamento con il gol in otto delle ultime 10 sfide di Serie A in casa della SPAL.

Con la sconfitta contro la Roma, la SPAL ha perso per la prima volta sei partite di fila in Serie A. L’ultima squadra a registrare sette sconfitte consecutive nel massimo campionato in un girone di ritorno è stata il Verona nel maggio 2018, con Fabio Pecchia in panchina.

La SPAL ha perso 27 partite di campionato: in Serie A, a fine stagione, solo quattro squadre hanno fatto peggio (Venezia 1949/50, Pescara 2012/13, Benevento 2018/18 e Verona 2017/18).

Il Torino ha perso otto trasferte di fila per la prima volta nella sua storia in una singola stagione di Serie A: in generale, soltanto una volta i granata hanno registrato una serie più lunga di sconfitte esterne nella competizione, a cavallo tra i tornei 1932/33 e 1933/34 (13 gare).

L'attaccante della SPAL Andrea Petagna ha segnato due gol e servito un assist nelle ultime quattro partite di Serie A contro il Torino.

Mirko Valdifiori ha disputato 37 partite in Serie A con il Torino, prima di approdare alla SPAL. Dal suo esordio nella competizione nel 2014/15, è il centrocampista che ha giocato più partire senza segnare nemmeno un gol nel massimo campionato (116).

La prima presenza di Simone Zaza con la maglia del Torino in Serie A è stata proprio contro la SPAL nel settembre 2018 - in tre sfide contro i ferraresi non ha registrato alcun gol o assist.

Cristian Ansaldi ha fornito quattro assist in questo torneo, eguagliando il suo record di passaggi vincenti in una singola stagione di Serie A (come nel 2015/16 con il Genoa). L’ultimo difensore del Torino ad aver fatto meglio in campionato è stato Davide Zappacosta, cinque nel 2016/17.

Serie A Le pagelle di SPAL-Roma 1-6: Bruno Peres attaccante aggiunto, Zaniolo zittisce tutti IERI A 23:13