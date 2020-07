SPAL-Udinese: probabili formazioni e statistiche

Sono 25 i precedenti tra SPAL e Udinese in Serie A: per i ferraresi otto successi, otto pareggi e nove sconfitte.

Probabili formazioni

SPAL (3-5-2): Letica; Tomovic, Vicari, Bonifazi; D'Alessandro, Missiroli, Valdifiori, Dabo, Strefezza; Cerri, Petagna. All. Di Biagio

Squalificati: Cionek

Indisponibili: Berisha, Di Francesco, Fares, Valoti

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Larsen, de Paul, Jajalo, Fofana, Zeegelar; Okaka, Lasagna. All. Gotti

Squalificati: Sema

Indisponibili: Mandragora, Prodl

Statistiche Opta

La SPAL ha vinto solamente una delle ultime sei sfide contro l’Udinese nel girone di ritorno di Serie A, con due pareggi e tre successi bianconeri a completare il bilancio.

Sono 12 le sfide tra queste due squadre in casa della SPAL: il bilancio registra sei vittorie interne, tre pareggi e tre successi esterni.

La SPAL è imbattuta da cinque partite casalinghe contro l’Udinese in Serie A (3V, 2N): tra le squadre attualmente in Serie A solamente contro il Genoa (sei) i ferraresi hanno una striscia di imbattibilità interna più lunga.

La SPAL, 2-2 nell’ultimo turno interno contro il Milan, non é mai riuscita a rimanere imbattuta per due partite casalinghe di fila in questo campionato (non ci riesce da aprile 2019).

Escluso il Crotone del 2016/17 (che aveva 17 punti), tutte le altre 17 squadre che nell’era dei tre punti a vittoria hanno ottenuto 19 o meno punti nelle prime 30 giornate di Serie A, sono poi retrocesse a fine torneo.

L’Udinese ha pareggiato in cinque delle ultime otto giornate di campionato (1V, 2P): due pareggi in più rispetto a qualsiasi altra squadra in questo periodo.

Kevin Lasagna ha segnato quattro gol nelle ultime tre presenze in Serie A: non arriva a quattro presenze consecutive in gol da aprile 2018; contro la SPAL ha però disputato cinque partite di campionato senza mai trovare la via del gol.

Il primo gol di Marco D'Alessandro in Serie A è arrivato proprio contro l'Udinese nel mese di gennaio 2016 con l'Atalanta – il centrocampista della SPAL ha disputato 24 gare senza segnare nemmeno un gol nel campionato 2018/19 con la maglia bianconera.

Nella gara di ritorno dello scorso campionato Stefano Okaka ha segnato due gol contro la SPAL, per quella che è stata la sua seconda doppietta in Serie A – entrambe le reti arrivarono di testa, da corner, su assist di Rodrigo de Paul.

