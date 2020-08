Non si può più aspettare, lo sport ha bisogno del pubblico , gli atleti necessitano della vicinanza e del sostegno di spettatori e tifosi, e così si stanno valutando soluzioni per fare in modo che gli impianti tornino ad aprirsi alla gente nonostante resti vivo il rischio di contagio da Coronavirus . L'ultima idea arriva da Bologna, dal professor Gianni Nanni , che propone l'utilizzo della visiera come quella usata da medici , infermieri, ma anche da parrucchieri e gestori di bar, tabaccai o altro.

Nanni , responsabile sanitario del Bologna e rappresentante dei club di serie A nella commissione medica della Figc, ha dichiarato al Corriere dello Sport: "L'idea della visiera può essere davvero una soluzione importante per consentire di riportare i tifosi dentro lo stadio o dentro al palazzetto, questo è un dispositivo che quanto meno riduce quelli che sono gli eventuali pericoli di un contagio soprattutto di fronte ad un assembramento nel momento dell'entrata e dell'uscita degli spettatori da un impianto. Ma anche un deterrente per altri momenti all'interno degli impianti come abbracci, baci e scene di esultanza, un potenziale pericolo".

Poi ha aggiunto: "Rispetto alle mascherine la visiera protegge anche gli occhi che rappresentano una delle fonti di ingresso del virus. Ora, il rischio zero chiaramente non esiste, non può esistere, ma di sicuro lo allontanerebbe in grande parte. La visiera può servire per salvaguardare il soggetto dagli altri e gli altri dal soggetto, è ovvio che le distanze andranno ugualmente mantenute, è ovvio anche che le attenzioni non dovranno essere abbassate, ma poco ma sicuro può assicurare maggiori garanzie in caso di distanze ravvicinate, almeno per alcuni momenti".