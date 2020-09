Salta l’amichevole tra Napoli e Sporting Lisbona prevista per stasera alle 20.30 in casa dei lusitani. Poche ore dopo l'arrivo della squadra allenata da Rino Gattuso in Portogallo, infatti, è arrivata la notizia che tre giocatori del club avversario sono risultati positivi al Covid-19: un fatto che ha inevitabilmente obbligato le squadre a rinunciare all'impegno.