L'attaccante spagnolo saluta i rossoneri tramite un post su instagram, ringraziando il Milan per gli anni passati in Italia. Ora, però, Suso ha finalmente la possibilità di giocare in Champions.

Nella giornata di lunedì era arrivata l'ufficialità del riscatto di Suso da parte del Siviglia, con il Milan ad incassare 24 milioni di euro tra riscatto e bonus. Il classe '93 è quindi un ex, ma attraverso un post su intagram l'attaccante ha voluto salutare i suoi vecchi tifosi rossoneri...

Giocare la Champions era il mio sogno da bambino. Adesso è realtà. Grazie al Siviglia e grazie al Milan. Siete stati per anni la mia famiglia, per sempre rossonero. [Suso su instagram]

Liga Suso saluta il Milan: ufficiale il suo passaggio al Siviglia, ai rossoneri 24 milioni di euro IERI A 14:49

Lo spagnolo ha collezionato 24 reti e 153 presenze con la maglia del Milan (in tutte le competizioni) in quattro stagioni. Per lui un passato anche nel Genoa con 6 reti in 19 presenze.

Play Icon WATCH Ibra, Pioli, modulo, ambiente: la svolta del Milan spiegata in 5 punti 00:01:39

Serie A Il Siviglia si qualifica alla prossima Champions: festeggia anche il Milan, sarà riscattato Suso 13/07/2020 A 20:12