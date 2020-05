Svolta in Serie A: dal 4 maggio Bologna, Parma, Sassuolo e SPAL potranno allenarsi

Il via libera è arrivato da un'ordinanza dell'Emilia Romagna, firmata dal presidente della Regione Stefano Bonaccini, che consente "gli allenamenti in forma individuale di atleti professionisti di discipline sportive anche non individuali nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse".

Una decisione che è destinata a far discutere e - molto probabilmente - a dividere ulteriormente le società di Serie A. Da lunedì 4 maggio le squadre emiliane che partecipano al massimo campionato ovvero Bologna, Parma, Sassuolo e SPAL potranno tornare ad allenarsi presso i propri centri sportivi, seppure a porte chiuse, con sedute individuali e con il rispetto delle norme in materia di distanziamento sociale. Lo prevede un'ordinanza della Regione Emilia Romagna, firmata dal presidente Stefano Bonaccini, che di fatto allarga le maglie del Dpcm di domenica scorsa 26 aprile nel quale è previsto che gli allenamenti potranno sì svolgersi a partire dal 4 maggio, ma solo per le discipline sportive individuali. Una presa di posizione che potrebbe creare uno scontro con il Governo centrale. Di seguito il passaggio dell'ordinanza che dà il via libera alle sedute di allenamento.

Via libera anche all'allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive Federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali

