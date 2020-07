Svolta Parma, il Qatar nel futuro della società: l'annuncio a fine campionato?

Secondo Parmalive e Parma Today, molto vicini alle vicende del club gialloblù, un gruppo qatariota attivo nel settore alberghiero sarebbe fortemente interessato a entrare nella società. Non più come socio silenzioso, come ipotizzato qualche giorno fa, ma rilevando il pacchetto di maggioranza.

Una clamorosa svolta societaria potrebbe interessare il Parma a breve, anzi brevissimo. Secondo quanto riportato da Parma Today e Parmalive, molto vicini alle vicende del club emiliano, un gruppo qatariota attivo nel settore alberghiero sarebbe pronto a entrare nel pacchetto azionario della società ducale.

Non in qualità di socio silenzioso, come ipotizzato qualche giorno fa, bensì rilevando il pacchetto di maggioranza. La trattativa sarebbe bene avviata e potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni: il gruppo qatariota potrebbe essere annunciato come nuovo proprietario del Parma alla fine del campionato in modo da poter pianificare la prossima sessione estiva.

