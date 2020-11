Ci si chiede, anzitutto, il motivo per cui la Lazio abbia scelto un centro medico a 250 chilometri da Roma, che ovviamente offre una gamma più elevata di alternative in tal senso. Una scelta opinabile, specie per il fatto che il centro medico irpino, come tale, può conferire (comunicando gli esiti dei test) con l'Asl regionale campana e non con quella di riferimento del club in questione, la Lazio, appunto. Lotito, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbe affermato che giacché stesse cercando un laboratorio per i tamponi ai giocatori della Salernitana, lo avrebbe utilizzato anche per il club "ammiraglio" biancoceleste. Che poi il proprietario Massimiliano Taccone sia figlio di Walter, ex presidente dell'Avellino nonché amico di Lotito, non sembra, almeno per il momento, togliere o aggiungere qualcosa alla vicenda.