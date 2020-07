Tare: "Crediamo allo Scudetto ma siamo penalizzati dal calendario"

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato prima dell'inizio della sfida contro il Lecce.

Questo gruppo merita rispetto da tutti quanti perché sta lottando per qualcosa di molto importante e finché ci sarà speranza noi lotteremo, fino alla fine. Siamo l’unica tra le prime tre squadre che lotta per lo Scudetto a essere penalizzata sia per gli uomini che dalle tempistiche. Giochiamo la quarta gara in tre giorni rispetto alle altre, questo vuol dire tanto. Non mi piace però avere alibi, ma analizzare i problemi

Kumbulla

"30 milioni per Kumbulla? Le cifre non sono vere, la Lazio non ha mai offerto quelle cifre. Vorremo fare un piccolo sforzo per le nostre possibilità, ma vogliamo fare le cose per bene perché i rischi sono alla porta e dopo questo periodo dovremmo saperlo tutti. Certo, il giocatore ci interessa e cercheremo di fare qualche sacrificio".

Inzaghi

"Simone è la storia di questa società. Quello che ha fatto questo ragazzo rimarrà nella storia, vive per questa società, per questa squadra. Merita grande rispetto".

Il ko con il Milan

"La sconfitta contro il Milan? Dobbiamo ripartire, oggi abbiamo un’altra occasione per continuare il nostro percorso e raggiungere il nostro obiettivo Champions il prima possibile".

La polemica di Diaconale

Torna a parlare Arturo Diaconale. Stavolta il portavoce di Claudio Lotito e responsabile della comunicazione della Lazio se la prende con un articolo pubblicato oggi da "i fenomeni" - questo l'epiteto utilizzato proprio da Diaconale - de 'Il Fatto Quotidiano': "In questi giorni, ad esempio, il bersaglio è diventato Claudio Lotito e la S.S. Lazio - spiega -. Accusato il primo di aver tanto tuonato per la ripresa del calcio ottenendo come risultato di aver perso in quindici giorni quanto aveva guadagnato nei confronti delle Juventus nella corsa per lo Scudetto nella prima fase del campionato".

"Durante questa fase - prosegue Diaconale - i giocatori autorizzati dalla propria società a trasferirsi all’estero hanno potuto allenarsi liberamente. Quelli della Lazio, rimasti fermi per rispettare le imposizioni governative, non lo hanno potuto fare. Con il risultato che l’inattività forzata ha prodotto effetti negativi sulla tenuta atletica dei biancocelesti che, però, sono in piena corsa per l’obiettivo designato della Champions e non disperano affatto di poter rincorrere efficacemente la squadra più potente e attrezzata del campionato nazionale".

