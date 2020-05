Tare: "Spadafora e il Governo vogliono chiudere il calcio? Non è di loro competenza, Lazio pronta"

Il ds della Lazio fa sentire il suo grido di allarme sulla possibilità che in settimana intervenga il Governo a fermare - questa volta definitivamente - il campionato. La Lazio intanto è pronta, dice Tare, e comincerà da mercoledì le sessioni di allenamento individuali, dopo i tamponi per verificare eventuali positività al coronavirus.

La ripresa del campionato è improbabile? Le ultime parole di Spadafora ribaltano di nuovo le sensazioni, in quella che sta diventando un'altalena sulla ripresa effettiva della Serie A. Il ds della Lazio, però, ha le idee chiare e se Spadafora, o il Governo, vogliono bloccare il calcio, non hanno il potere di farlo considerando le ultime disposizioni della FIFA.

Ho sentito che nel corso della prossima settimana potrebbe uscire un nuovo Decreto in cui il Ministro dello sport Spadafora potrebbe bloccare definitivamente il campionato, ma questo non rientra nelle sue competenze. [Igli Tare a Sky Sport]

La FIFA, la UEFA e la FIGC hanno spiegato che i campionati devono essere finiti nel corso dell’anno solare. Se noi non riprendiamo a giugno, possiamo anche farlo ad agosto o a settembre sfruttando il modello dei Mondiali in Qatar del 2022

Intanto, nonostante al Governo non siano piaciute le singole ordinanze delle Regioni che hanno dato ok alla ripresa degli allenamenti individuali, Tare ricorda che la Lazio ricomincerà il proprio lavoro in settimana. Primi giorni dedicati ai test per verificare eventuali positività, solo dopo cominceranno gli allenamenti.

Prima della ripresa bisognerà fare i test sierologici. Era uscita un'ordinanza per riprendere l'attività il 6, ora si potrà fare già da domani. Forse faremo qualcosa domani, ma prima i test. Non penso di essere preoccupato per una mancata ripresa. Si è trasmessa male l'idea che la Lazio stia premendo per lo scudetto. Abbiamo tutto guadagnato sul campo, il percorso è ancora lungo e teoricamente non possiamo garantire la presenza in Europa League. Vogliamo dare un segnale forte al sistema calcistico italiano

I giocatori dobbiamo fermarli, sono 3 settimane che io e Inzaghi riceviamo le loro chiamate. Non ce la fanno più e vogliono ripartire. Ieri, dopo l’ordinanza della Regione Lazio, abbiamo fatto festa in chat. Non vedono l’ora di tornare in campo. Noi siamo stati i primi a fermarsi per la pandemia. Abbiamo rispettato tutte le regole del Governo, nessun giocatore ha lasciato Roma. Mi risulta invece, che altre squadre abbiano giocatori all’estero. Ma non spetta a me giudicare. La comunicazione? Siamo stati aggressivi perché bisognava considerare i danni importanti per il calcio in Italia

Poi sullo Scudetto...

Mancano 12 partite, è una parola grossa. Prima dello stop siamo stati lì, ma non è detto che alla ripresa riusciremo ancora ad esserci

Negli ultimi anni, almeno negli 11 vissuti da me, siamo andati vicino alla Champions League. Il lavoro c'è sempre stato e non dobbiamo nascondere che le possibilità sono quelle che sono. Abbiamo fatto un percorso controcorrente: alcuni giocatori sono arrivati da sconosciuti e la piazza non li ha aiutati inizialmente, ma poi sono cresciuti tanto. Infatti la Lazio, a livello di trofei e in questo momento, è inferiore soltanto alla Juventus in Italia. Non abbiamo osservatori. Tutto il lavoro viene fatto con una rete di contatti che ho in giro per il mondo. Lavoro con una serie di ex compagni che mi conoscono. E questo ha portato un bel risparmio al presidente Lotito

Luis Alberto?

Dopo 4 giorni venne nel mio ufficio e mi disse che il calcio italiano non faceva per lui. Mandavo a filmare i suoi allenamenti e la sera gli inviavo la sintesi per mostrargli quanto fosse forte. Oggi è uno dei migliori in Serie A e ha aiutato la Lazio a crescere





