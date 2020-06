Tegola Inter: problema muscolare per Brozovic, salta la sfida con la Sampdoria

Il centrocampista croato non ci sarà per la sfida contro la Sampdoria. La nota del club nerazzurro: "Risentimento al muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra". Si parla di almeno 10 giorni di stop, quindi rischia di saltare tre gare.

L'Inter perde i pezzi in vista della sfida di domani sera contro la Sampdoria, recupero della 25esima giornata di Serie A. Infatti il tecnico Conte, già privo di Stefano Sensi, dovrà fare a meno di Marcelo Brozovic: il centrocampista croato si è procurato un infortunio muscolare nell'ultimo allenamento di ieri e potrebbe stare fuori circa una decina di giorni, saltando quindi anche le sfide col Sassuolo di mercoledì 24, e col Parma di domenica 28 al Tardini, probabile un recupero per il match di mercoledì 1 luglio in casa col Brescia.

Questo il comunicato dell'Inter sulle condizioni del croato, già sottoposto agli esami di rito:

Marcelo Brozovic si è sottoposto oggi a esami strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo un problema riscontrato durante l’allenamento di ieri. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento al muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni

Ora Conte dovrà scegliere il sostituto per completare il pacchetto di centrocampisti: con Eriksen e Barella, in vantaggio pare esserci l'uruguaiano Vecino anche se non è escluso che il tecnico ricorra anche a uno tra Boja Valero e Gagliardini.

