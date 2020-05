Theo Hernández: quale squadra dovrebbe acquistarlo e perchè?

Con i Top 5 campionati europei fermi a causa dell'emergenza Coronavirus, abbiamo provato a ipotizzare gli scenari del prossimo mercato. Stavolta a finire sotto la nostra lente di ingrandimento è il 22enne terzino francese del Milan, considerato da molti come l'affare dell'anno. Theo Hernández non ha disputato nemmeno una stagione completa in Serie A, ma è già nel mirino delle big d'Europa.

Le eccellenti prestazioni di Theo Hernández alla prima stagione in maglia rossonera pongono il club di via Aldo Rossi ad un bivio: valorizzare o vendere? In pochi mesi di Serie A, il 22enne francese si è imposto come uno dei giovani terzini più promettenti sul panorama calcistico mondiale, specie considerando la carestia di fuoriclasse sulla fascia sinistra, che nel calcio europeo perdura da almeno un lustro. Il valore di Theo Hernández è dunque accresciuto dall’unicità del suo talento, che coadiuva tenacia difensiva e fisica a velocità e finalizzazione negli ultimi metri di campo.

Il suo contratto scade nel 2024, e pare che il nuovo progetto rossonero sia incentrato proprio sul talento di Theo. La società lo ha dichiarato incedibile, e sebbene nulla sembri suggerire una sua imminente partenza, la possibilità che si presenti un’offerta da capogiro sulle scrivanie della dirigenza rossonera è reale. I club che possono permetterselo sono pochi, specialmente considerando l’inflessione economica causata dalla crisi post-Coronavirus. Secondo numerose voci, servirebbero più di 50 milioni per cercare di far cambiare idea al Milan, invogliandolo a capitalizzare sul grande momento di forma del suo terzino. Ecco perché l’identikit della squadra ideale per Theo è una sola: una società con delle casse gonfie di denaro.

Rendimento di Theo Hernández nelle ultime 3 stagioni. Fonte: Transfermarkt.

SQUADRA (STAGIONE) PRESENZE GOL ASSIST MILAN (2019/2020) 25 6 3 REAL SOCIEDAD (2018/2019) 28 1 2 REAL MADRID (2017-2018) 23 0 3

PSG: l'asse Leonardo-Milan potrebbe scaldarsi

Proprio la squadra della capitale francese non ha mai avuto problemi di liquidità. In più, il PSG possiede un asso nella manica: il direttore sportivo Leonardo imperversa da mesi sul mercato italiano, lo conosce come le proprie tasche. Il legame tra Leonardo e il Milan è ben noto, e secondo La Gazzetta dello Sport, la dirigenza parigina avrebbe messo nel mirino i pezzi più pregiati dello scacchiere tattico di Pioli. Hernández diventerebbe un tassello fondamentale nella giovanissima linea difensiva parigina – ricordiamo i talenti di Marquinhos, Kimpembè, Kehrer, Diallo – rimpiazzando Layvin Kurzawa (ha un contratto in scadenza questo 30 giugno) e giocandosela con Juan Bernat per un posto da titolare.

Real Madrid: possibile ritorno a casa?

Si tratterebbe di un ritorno di fiamma, quello tra Theo Hernández e il Real Madrid. Nelle scorse settimane sono state smentite delle voci su un presunto diritto di recompra del club merengue sul contratto che lega il francese ai rossoneri. Un ritorno al Real, questa volta da protagonista, non dispiacerebbe a nessun calciatore, tanto meno a un ragazzo che ha vissuto la propria infanzia calcistica proprio a Madrid, tra le giovanili dell’Atletico e la prima squadra dei blancos. Qualora dovesse intavolarsi una trattativa, il Milan non esiterebbe a far impennare il prezzo, ricavando un cospicuo surplus rispetto al prezzo con cui il terzino francese è stato prelevato da Madrid (20 milioni). Al Real si presenterebbe come degno erede di Marcelo, con il brasiliano che guarda sempre più verso altri lidi.

