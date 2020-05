Thuram ricorda il razzismo in Serie A: "Il problema erano i versi da scimmia, non io"

Sono passati tanti anni dalle ultime partite di Lilian Thuram al Barcellona. Il terzino francese si è ritirato nel 2008. Oggi dirige un'associazione che lotta contro la discriminazione razziale. In un'intervista per il The Guardian, Thuram racconta la sua esperienza col razzismo, dall'infanzia agli stadi di calcio (compresa la Serie A).

In un’intervista rilasciata al The Guardian, Lilian Thuram ha potuto parlare della causa che gli sta più a cuore: la lotta al razzismo. I giorni in cui dominava sulla fascia delle migliori squadre d’Europa è terminato da molto tempo, ma subito dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Thuram ha messo in piedi la Fondation Lilian Thuram: l’obiettivo di questa associazione è quello di istruire i giovani sul pericolo della discriminazione razziale.

Il fatto che il tema del razzismo sia trattato con sempre più frequenza è un segno positivo. Se la gente mi critica, significa che in qualche modo le mie azioni risultano scomode a qualcuno. E questo qualcuno si sente in pericolo, il che, ribadisco, è un segnale positivo. Non dimentichiamo che persino Nelson Mandela fu accusato di essere razzista nei confronti dei bianchi. E anche Martin Luther King.

Una frase che fa eco a una vecchia intervista che l’ex terzino di Juventus e Barcellona aveva rilasciato al Corriere dello Sport. Le sue dichiarazioni avevano causato indignazione tra stampa e opinione pubblica italiana; soprattutto la frase: “Bisogna avere il coraggio di dire che i bianchi si credono superiori”.

Lilian Thuram Credit Foto Getty Images

Il razzismo negli stadi di Serie A

Tali riferimenti non scaturivano solamente dal costante contatto con la discriminazione razziale sin dall’infanzia, ma dall’atmosfera che si respirava negli stadi di tutto il mondo, anche quelli di Serie A. Thuram ha più volte ricordato le urla scimmiesche che lo accompagnavano in molte partite.

Ho avuto la fortuna di capire il meccanismo dietro al razzismo sin da giovane. Quando ho cominciato a sentire i versi da scimmia non avevo dubbi sul fatto che il problema risiedeva in quelle persone, non in me. Non mi sono arrabbiato, ho provato a capire perché lo facessero.

Lilian Thuram Credit Foto Getty Images

Il calcio come antidoto al razzismo

Thuram abbandonò la Guadalupa per trasferirsi in Francia a soli 9 anni. Come molti amici del suo primo quartiere, anche lui era un immigrato. Ma l’amore per il calcio è stata la chiave per abbattere ogni forma di pensiero razzista sin dalla sua giovane età:

Giocavo con ragazzi dal Pakistan, Libano, Vietnam, Congo, Algeria… C’era tutto il mondo lì. Il calcio ha questa grande forza di unire la gente, ti fa sentire parte di qualcosa.

Una passione, quella per il calcio, accentuata e motivata dalla povertà:

Il modo migliore per eccellere in qualcosa è ripetere tante volte. Quando si vive in periferia, si gioca sempre a calcio. Non ci si può permettere lezioni di pianoforte o di violino. Non si va mai in vacanza, si rimane lì e si gioca a calcio tutto il giorno. È la ragione per cui molti giocatori emergono da queste zone.

