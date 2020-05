Timo Werner nel mirino di Juventus e Inter. Ronaldo o Lukaku, chi è il suo partner ideale?

Il 24enne attaccante del Lipsia viene considerato da bianconeri e nerazzurri l'uomo giusto per rinforzare l'attacco: da un lato raccoglierebbe l'eredità di Gonzalo Higuain, dall'altro potrebbe rendere meno dolorosa la partenza di Lautaro Martinez. In agguato, però, c'è un Liverpool per cui il diretto interessato avrebbe già espresso alto gradimento. Cerchiamo di capire gli scenari di mercato.

La buona notizia in ottica Italia è arrivata dalle colonne della Gazzetta dello Sport: se il Lipsia non dovesse vincere la Bundesliga (che va verso la ripresa) la clausola rescissoria di Timo Werner esercitabile entro il 15 giugno scenderà da 60 a 50 milioni di euro. Timo Werner, ovvero uno dei principali obiettivi di mercato di Juventus e Inter per rinforzare l'attacco. I bianconeri hanno la necessità di individuare un erede di Gonzalo Higuain, non più giovanissimo e comunque in odore di addio. I nerazzurri hanno l'obbligo di tutelarsi qualora Lautaro Martinez dovesse fare le valigie con destinazione Barcellona.

Un bomber moderno, non il solito centravanti

Timo Werner fa notizia per i gol (tanti) che segna. Da quando ha lasciato lo Stoccarda per approdare al Lipsia, nell'estate 2016, ha sempre chiuso la stagione abbondantemente sopra la doppia cifra in Bundesliga. Ma è quest'anno, con 27 reti segnate in tutte le competizioni, che il 24enne ha spiccato definitivamente il volo a livello realizzativo. Attenzione, tuttavia, a considerarlo un semplice rapace dell'area di rigore: Werner è qualcosa di più e di diverso, per la sua capacità di giocare anche da attaccante esterno all'occorrenza e per la sua attitudine (niente affatto scontata per un centravanti) di fornire assist per i compagni. I fondamentali ci sono tutti, altrimenti non saremmo qui a parlare di un giocatore che - clausola a parte - ha un valore di mercato che sfonda i 60 milioni di euro. Se alle doti tecniche aggiungiamo una buona dose di intelligenza tattica e altruismo, il quadro che ne esce è quello di un attaccante completo.

Werner, uomo squadra del Lipsia

Stagione Presenze + gol + assist 2016-17 32 + 21 + 7 2017-18 45 + 21 + 10 2018-19 37 + 19 + 10 2019-20 36 + 27 + 12

Sarà lui il sostituto di Higuain?

La Juventus (Higuain a parte che, lo ripetiamo, sembra arrivato al capolinea della sua avventura in bianconero) non ha un terminale offensivo con le caratteristiche di Werner. Ecco quindi che il 24enne tedesco ha tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio importante nello scacchiere di Maurizio Sarri e - perché no - di convivere con Cristiano Ronaldo lasciando occupare al portoghese la fetta di campo che predilige. Diverso da CR7, diversissimo da Dybala, Werner andrebbe a incastrarsi perfettamente nel reparto offensivo della Vecchia Signora. Indicazioni favorevoli in ottica Juventus anche per quanto riguarda il lato economico dell'operazione: non è un segreto che Paratici sia alla ricerca di attaccanti Under 25 dall'ingaggio non elevato in modo da ridurre il monte stipendi: Werner possiede entrambi i requisiti.

Ci sarebbe feeling con Lukaku?

Spostandoci in casa Inter, l'altra squadra italiana che sta sondando il terreno, è lecito porsi innanzitutto una domanda: Werner-Lukaku sarebbe una bella coppia?Istintivamente viene da rispondere sì, proprio in ragione delle caratteristiche dell'attaccante tedesco descritte poco sopra. In un ipotetico tandem con Lukaku sarebbe quest'ultimo ad agire come punta di peso e di riferimento, mentre toccherebbe a Werner indossare i panni dell'attaccante di movimento, indispensabile in tutte le coppie che si rispettano. Werner diventerebbe di fatto il nuovo Lautaro Martinez qualora l'argentino dovesse cedere alle lusinghe del Barcellona. Solo il campo potrà dire se i nerazzurri ci guadagnerebbero o meno, ma almeno sulla carta il possibile nuovo binomio in attacco pare ben assortito.

Werner e i numeri della stagione 2019-20

Tiri totali 89 Tiri in porta 42 Media tiri a partita 3,91 Media tiri in porta a partita 1,84 Passaggi riusciti 548 Passaggi tentati 764 Azioni pericolose alle quali ha partecipato 82 Presenze da titolare 24 Presenze da subentrante 1 Ammonizioni 3 Espulsioni 0

* statistiche riferite alla Bundesliga

La tentazione Premier League

Discorsi, questi, che tuttavia potrebbero naufragare presto di fronte alla volontà del giocatore. Secondo gli ultimi rumors di mercato, infatti, Werner avrebbe un debole per la Premier League e per il Liverpool, forte del fatto che ai Reds troverebbe un tecnico come Jurgen Klopp, una garanzia per la sua crescita. Bisognerà capire quanto il club campione d'Europa in carica sia concretamente interessato: nel caso partisse l'offensiva, purtroppo, per Juventus e Inter sarebbe davvero dura competere.

