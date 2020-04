Tommasi: "Abbiamo chiesto di poter fare allenare i calciatori da lunedì"

Il presidente dell'Associazione Calciatori è intervenuto a Radio 24 e ha svelato la proposta fatta al Ministro dello Sport italiano Spadafora per la ripresa degli allenamenti, almeno a livello individuale. "Se si trovasse un protocollo per il lavoro individuale anche per gli sport di squadra, si potrebbe partire già lunedi", ha detto Tommasi.

Il calcio ha enorme voglia di ripartire, c'è il desiderio di tornare ad allenarsi e Damiano Tommasi, presidente dell'Associazione Calciatori, ha chiesto al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora di applicare anche agli sport di squadra i concetti relativi al lavoro individuale, come indicato nell'ultimo decreto. Tommasi è intervenuto a "Tutti Convocati" su Radio 24:

Al ministro Spadafora abbiamo chiesto che si possa valutare se ci sia la possibilità, anche per gli sport di squadra, di allenarsi individualmente. Il che non vuol dire tornare a fare allenamento da calciatore. Abbiamo chiesto di applicare i protocolli per gli sport individuali anche al calcio

Poi ha aggiunto:

L'apertura agli sport individuali ci sollecita a un protocollo per il 18 maggio, sempre che questo ci sia, non è stato ancora validato e siamo anche preoccupati, se non è pronto è difficile immaginare tornare agli allenamenti di squadra. Se si trovasse un protocollo per il lavoro individuale anche per gli sport di squadra, si potrebbe partire già lunedì

Il presidente dell'AIC Damiano Tommasi ha poi parlato del concetto di 'rischio': "In Germania si stanno già allenando perché il rischio era sotto un certo livello, in Italia non c'è ancora questo. L'abbassamento ti consente di fare gradualmente delle cose. Il rischio zero ci viene detto che non ci sarà, qual è il rischio calcolato ripartendo non sta a noi dirlo, ma ci sarà la possibilità di valutarlo. Il rischio calcolato lo prende anche chi mette in campo i giocatori".

