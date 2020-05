Tommasi è ancora scettico: "Ripresa? Così rischiamo di mettere in moto e doverci fermare subito"

Il presidente dell'Associazioni calciatori predica ancora calma, soprattutto perché non è stato ufficializzato ancora nessun protocollo sanitario. Cosa verrà fatto quando verrà trovato un giocatore positivo durante il campionato? Questa è una delle domande che si pone Tommasi, che capisce il perché alcuni Paesi abbiano detto stop.

Dopo le parole del vice ministro della Salute, si può ipotizzare una ripresa del campionato? La palla è passata comunque al Governo e al Comitato scientifico che nei prossimi giorni darà, finalmente, una risposta precisa sul da farsi. Resta comunque scettico Damiano Tommasi: il presidente dell'AIC, non avendo il protocollo medico-sanitario in mano, si dice titubante sulla ripresa. Soprattutto riprendere per riprendere, con il rischio di chiudere di nuovo tutto.

Sappiamo che il Comitato tecnico scientifico trasmetterà una nota al Ministro della Salute e al Ministro dello Sport, ma non abbiamo ulteriori elementi. Come AIC vogliamo un protocollo sicuro, validato, semplice, efficace. Qualcosa che ci dia certezze, che presenti la sicurezza di un rischio calcolato. E poi il tempo, sempre più stretto ogni giorno che passa. Il pensiero di tante partire da affrontare in pochi mesi. Costringerà a far funzionare tutto perfettamente per non avere intoppi e finire la stagione 2019/2020. Si corre il rischio di rimettere in moto una macchina che potrebbe fermarsi subito. [Damiano Tommasi a FanPage]

Devono arrivare i protocolli necessari. La “gestione calcio” sottolinea Tommasi, deve essere gestita come in tutto il resto del Paese

È l'uniformità dei comportamenti che garantisce la sicurezza. La gestione della positività di un calciatore non può essere diversa da quella che riguarda altri ambiti del Paese. Ci saranno dei protocolli, in questo senso, che dovranno essere confermati da chi ci autorizzerà a tornare a fare l'attività. Questo però ce lo dovranno dire i medici

Tommasi lancia un allarme. Non tutte le società hanno potuto fare gli screening in questa fase. Come si farà quando il calcio sarà ripartito?

È stato fatto uno screening pre-allenamento come giusto che sia in questo momento, e i positivi verranno isolati. Sappiamo che non tutte le squadre hanno fatto già i test, per problemi logistici. Ma al di là dei nuovi casi, è la prolungata positività di alcuni calciatori - andati oltre le tre settimane - ad aumentare il livello di preoccupazione

Tommasi capisce molto bene perché Governi di alcuni Paesi hanno deciso di dire stop al calcio nonostante l'indotto che genera e il numero di famiglie coinvolte

Stiamo parlando di persone come le altre. Sono timori legittimi specialmente nei riguardi dei familiari. Sappiamo che è un sentimento condiviso a livello europeo, ci confrontiamo ogni settimana con gli altri sindacati dei calciatori. L'attenzione a questo tema è inevitabile e credo sia anche il motivo per cui non si sta giocando a calcio. I Governi non autorizzano questo tipo di attività perché sono a rischio. Le valutazioni nel caso del calcio sono più ampie per il grande indotto e l'elevato numero di lavoratori e famiglie che coinvolge. C'è da capire quanto questi rischi siano calcolabili

