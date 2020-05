Tommasi: "Serve chiarezza sui ritiri e una data certa per la ripartenza"

Il presidente dell'assocalciatori cerca di fare il punto della situazione in vista di una possibile ripartenza del campionato.

Il presidente dell'Assocalciatori, Damiano Tommasi, ha detto la sua in merito all'incontro con i rappresentanti dei club con il protocollo del Comitato Tecnico-Scientifico al centro dell'attenzione.

Ci siamo ritrovati per analizzare e capire le novità. Ci sono delle criticità che hanno evidenziato i club, speriamo di trovare un modo per superarle in modo da poter ripartire. Sicuramente non avere una data certa per l'inizio della stagione genera incertezza, vorremmo avere più dati e indicazioni. Il ritiro, vista la gestione dei casi di positività che rischia di bloccare un'intera squadra, è uno dei punti in sospeso - ha spiegato il numero 1 dell'Aic -. è un grande punto interrogativo, una positività potrebbe interrompere sul più bello il percorso.Bisogna capire cosa fare in caso di una singola positività. Siamo in contatto con i medici e con il dottor Nanni, indicato dalla Lega come riferente. Essere allineati sulla stessa posizione è importante, per noi devono esserci le condizioni uniformi per tutti. Questo è uno degli scogli da superare, ma questo non è un tema che riguarda solo il mondo del calcio

13 giugno?

Speriamo di avere una data certa per la ripartenza-. Da una data certa si può costruire un percorso fatto di controlli, test e modalità di allenamento. Questo aiuterebbe tantissimo, oggi la difficoltà è avere una data certa. Quella del 13 giugno è un'ipotesi, speriamo di poter avere una data certa al più presto

