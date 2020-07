Credit Foto From Official Website

L'emittente del gruppo Suning, che detiene per la Cina i diritti televisivi della Serie A, ha presentato la sfida tra Inter e Brescia con un'interessante infografica. C'è Conte e c'è Tonali, ma il giocatore del Brescia indossa la maglia dei nerazzurri... Spoiler di mercato?

Neanche a dirlo, l'Inter ha una grande eco mediatica in Cina. Il proprietario, Suning, ha tutto l'interesse di promuovere il brand Inter e mediante la sua tv ufficiale, PPTV, cerca di dare grande seguito alla formazione nerazzurra. PPTV, ricordiamo, che è l'emettente che detiene inoltre i diritti televisivi per la Cina delle partite di Serie A...

Ecco che per presentare la sfida tra Inter e Brescia, gara valida per la 29a giornata di Serie A, come infografica, l'emittente ha mostrato una figura con Antonio Conte con un violino in mano e appoggiato sul violino un mazzo di carte da cui spunta fuori Sandro Tonali. Sì il giocatore del Brescia, ma con la maglia nerazzurra dell'Inter.

Uno spoiler di mercato in vista della prossima stagione? Beh, proprio l'Inter è uno dei club che più hanno spinto nel corso di questi mesi per strappare Tonali al Brescia. È già tutto fatto?

