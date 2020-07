Allo stadio Olimpico Grande Torino i granata vanno sotto con il gol di Torregrossa nel primo tempo, ma nella ripresa ribaltano il risultato con tutto il tridente d’attacco. Longo sale a 34 punti, a +7 dalla zona rossa. La squadra di Diego Lopez rimane penultima

Il tridente d’attacco granata regala a Moreno Longo una rimonta dal sapore di salvezza nella delicatissima sfida contro il Brescia: Verdi, Belotti e Zaza ribaltano l’iniziale vantaggio di Torregrossa e calano un tris d’orgoglio nella ripresa che significa + 7 dalla zona rossa. Una boccata d’ossigeno per il club di Cairo che veniva da tre k.o. consecutivi con Cagliari, Lazio e Juve. Per il Brescia, vincente nell’ultima contro l’Hellas, le speranze si affievoliscono: la squadra di Diego Lopez rimane a +2 punti dall’ultimo posto, ma a -7 dalla salvezza.

Il tabellino

TORINO-BRESCIA 3-1 (primo tempo 0-1)

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri (dal 90’ Djidji), Rincon, Meité, Ansaldi (dal 76’ Aina); Verdi (dal 78’ Lukic); Zaza, Belotti (dal 90’ Berenguer). All. Longo

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Martella; Bjarnason (dal 61’ Zrmhal), Tonali (dal 61’ Viviani), Dessena (dal 74’ Ndoj); Spalek (dal 74’ Skrabb); Torregrossa (dall’87’ Ghezzi), Donnarumma. All. Lopez

Arbitro: D. Doveri

Gol: 21’ Torregrossa, 48’ Verdi, 59’ Belotti, 86’ Zaza

Assist: Meitè (T)

Ammoniti: Zaza (T), Papetti, Tonali, Donnarumma (B)



La cronaca in 5 momenti chiave

7’ TRAVERSA DEL TORINO - Gran botta di mancino del trequartista granata appena dentro l'area di rigore: la palla colpisce il legno superiore e viene spazzato via dalla difesa delle Rondinelle

21’ VANTAGGIO DEL BRESCIA - Ha segnato Torregrossa, quinta rete in campionato! Un cambio di gioco di Bjarnason, deviato involontariamente da Meitè, pesca l'attaccante, tenuto in gioco da Ansaldi: l’11 delle Rondinelle supera Sirigu con un delizioso scavetto. 1-0 Brescia al Grande Torino

48’ PAREGGIO DEL TORINO - Ha segnato Verdi! Secondo gol in campionato per l'ex Bologna. Il trequartista riceve da Meitè all'interno dell'area di rigore, stoppa e tira al volo: la palla si insacca alle spalle di Joronen dopo una sfortunata deviazione di Mateju. Parità ristabilita al Grande Torino

59’ VANTAGGIO DEL TORINO - Rimonta completata da Belotti! 14° gol in campionato del Gallo! L'azzurro appoggia in rete di testa dopo una carambola su un tiro di Verdi deviato da Papetti: non può nulla Joronen. 2-1 Toro che ha ribaltato il risultato in 10 minuti

86’ TRIS DEL TORINO - Ha segnato Zaza! Tap-in dell'attaccante granata sulla respinta di Joronen su una sassata di Meitè. Partita in ghiaccio e quinto gol di Zaza in campionato

