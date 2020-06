Torino, Cairo: "Felice per la ripresa, ma dico no ad algoritmo e playoff/playout"

Il presidente dei granata non vuole sentire parlare di playoff/playout e tanto meno dell'algoritmo per determinare la classifica in caso di nuovo stop forzato del campionato.

Dopo essere stato uno degli oppositori più importanti alla ripresa del campionato, Urbano Cairo è felice - in realtà - per la data del nuovo inizio. I dati sono più confortanti e si può, quanto meno provare, tornare alla normalità. Ecco che il presidente del Torino saluta con successo il restart della Serie A. Tra l'altro sarà proprio il Torino a giocare la prima partita ufficiale in casa contro il Parma.

Oggi sembra che sia possibile giocare e sono contento che si riparta, è proprio un inno alla speranza. È un momento di grande gioia e felicità, ripartiamo con grande determinazione. [Cairo ad un evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport]

Cairo però non vuole sentire parlare dell'algoritmo. Il campionato deve essere concluso rispettando quello che dice la classifica, non utilizzare l'algoritmo...

Speriamo che non ci sia una nuova sospensione, ma l'algoritmo per determinare la classifica non mi piace. Perché nel calcio succede spesso l'imponderabile. La Roma perde col Lecce e non vince lo Scudetto, la Juve perde un campionato a Perugia sotto l'acqua e il Milan perde una Champions a Istanbul col Liverpool dopo essere avanti 3-0, o l'Inter che vive una giornata tremenda come il 5 maggio all'Olimpico. Queste cose l'algoritmo non le avrebbe previste e credo che sarebbe pericoloso applicare qualcosa di così matematico al calcio

Ancora peggio il discorso playoff/playout...

Se si interrompe di nuovo il campionato sarà perché non si potrà più giocare. E allora non giochi nemmeno quelli

La missione del Torino da qui a fine stagione

Il nostro campionato fin qui è stato troppo di up and down, abbiamo un po' deluso. Giovedì scorso ho detto ai miei ragazzi che c'è ancora un terzo di campionato da giocare, possiamo ancora fare bene. Mettiamo l'elmetto per una guerra sportiva e facciamo ciò che abbiamo dimostrato di saper fare. Mangiare bene, dormire bene e allenarsi tanto, queste devono essere le regole

