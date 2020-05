Torino, Cairo: "Ripresa della Serie A? Ho molti dubbi. No a Playoff e Playout"

Il presidente granata, ospite della trasmissione Un Giorno da Pecora su Rai Radio Uno, rivela: "Io ho votato come gli altri per la ripresa, ma qualche dubbio ce l'ho. Poi sono anche uno che si uniforma: se si deve giocare, si giochi. Noi ci dedicheremo a questo campionato fino al 20 agosto, ma poi come faremo per il prossimo?".

Ospite della trasmissione Un Giorno da Pecora in onda su Rai Radio Uno, il presidente del Torino Urbano Cairo non nasconde parecchie perplessità in merito alla possibile ripresa della Serie A.

La data c'è, potrebbe essere il 13 o il 20 giugno, c'è anche il protocollo. Vediamo, dobbiamo metterci in pista. Il tema vero è che adesso per i calciatori riprendere sarà molto faticoso perché, dopo tanti mesi fermi, sono a rischio infortuni. Io ho votato come gli altri per la ripresa, ma qualche dubbio ce l'ho. Poi sono anche uno che si uniforma: se si deve giocare, si giochi

"Finire il 20 agosto è complicato"

Con le premesse attuali noi ci dedicheremo a questo campionato fino al 20 agosto, ma poi come faremo per il prossimo? Ricordiamo che ai calciatori vanno concesse due o tre settimane di vacanza, e in più avranno bisogno di un altro mese per la preparazione atletica. Questo vuol dire che se si finisce il 20 agosto, si ripartirà il 20 ottobre. In una stagione nella quale ci sarà anche l'Europeo: mi sembra complicato

"No a Playoff e Playout"

Se non si può finire il campionato, non vedo il senso di fare Playoff e Playout. Se non si può giocare, non si può giocare e basta. Se invece si può giocare, allora giochiamo tutte le partite. Cambiare le regole in corsa espone a mille ricorsi

