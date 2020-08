Lo ha comunicato il Torino attraverso i propri canali ufficiali: due calciatori della prima squadra sono risultati positivi al Covid-19 dopo i test effettuati prima della ripresa degli allenamenti. I due sarebbero asintomatici ed è già stato attivato il protocollo di isolamento: accertamenti per altri tre.

Di Samuele Ragusa - Ancora brutte notizie per la nostra Serie A: dopo l'annuncio del Napoli relativo alla positività di Andrea Petagna, poche ore dopo è il Torino a comunicare, attraverso un comunicato ufficiale, come due giocatori della rosa siano stati rilevati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati prima della ripresa degli allenamenti. Per i due, attualmente asintomatici, sarebbe già scattato il protocollo di isolamento.

Ulteriori accertamenti precauzionali sono ora in corso nei confronti di altri tre giocatori della rosa, in stretto contatto con i due positivi negli ultimi giorni e, al momento, non ancora autorizzati a raggiungere il resto della squadra.

‘’Il Torino Football Club comunica che due calciatori sono risultati positivi ai test per la rilevazione del Covid 19, svolti prima della ripresa della preparazione. Il club ha immediatamente informato le autorità competenti ed i due calciatori, attualmente asintomatici, sono in isolamento come da protocollo. In via precauzionale sono in atto ulteriori accertamenti per altri tre calciatori della prima squadra che nei giorni scorsi erano stati in stretto contatto con i positivi e che al momento attuale non fanno ancora parte del gruppo squadra.’’

