Ore calde per una panchina calda: il Torino ha deluso, e Cairo punterà tutto su Giampaolo. Ma l'ex Milan vuole certezze sul mercato. La Fiorentina riconferma Iachini.

A Torino, sponda granata, si è archiviata già da tempo una stagione deludente. Certo, poteva finire peggio: l’esonero di Mazzarri ha designato Moreno Longo come nuovo allenatore, con l’unico obiettivo di evitare una catastrofica retrocessione. Obiettivo raggiunto, il Toro ha stretto i denti e si è ricompattato dopo il lockdown. Ma l’attuale 16a posizione non può essere digerita agevolmente da una piazza come Torino, tantomeno dal presidente Urbano Cairo, che negli scorsi giorni ha esternato la sua amarezza per l’epilogo della stagione: “L'annata che abbiamo vissuto non è certo in linea con le nostre aspettative: l'anno scorso siamo arrivati settimi. Aver raggiunto la salvezza, pur con due giornate di anticipo, non è un obiettivo coerente con la storia degli ultimi nove anni di serie A del Toro in cui la media di posizione ottenuta è stata intorno all'ottava".

Torino: Giampaolo riparte dai fedelissimi

E Cairo ha già preparato tutto in vista della prossima stagione: i prossimi giorni saranno decisivi per assoldare Marco Giampaolo. Che Longo fosse solo un traghettatore era chiaro a tutti, e ora più che mai il Toro ha bisogno di una rivoluzione tattica; basta col calcio arrendevole di Mazzarri, via a un calcio più propositivo e che fa divertire. Certo, l’ultima esperienza di Giampaolo in Serie A è da dimenticare: l’allenatore di Giulianova è reduce dall’esonero dal Milan dello scorso ottobre.

Alla base del suo calcio ci sarà il fedele modulo 4-3-1-2: una nuova disposizione in campo che potrebbe donare maggior solidità difensiva ai Granata e valorizzare qualche individualità là davanti (Verdi su tutti). Secondo diverse voci, Giampaolo sarebbe disposto ad accogliere l’offerta di Cairo solo con la certezza di poter contare su due suoi ex giocatori della Samp: Karol Linetty e Nicola Murru. Ma questi non sono gli unici obiettivi di mercato: il Torino vuole ritornare a ridosso dell’Europa già dalla prossima stagione, e per farlo potrebbe contare sul talento di Sebastiano Esposito, gioiellino dell’Inter classe 2002 e del difensore classe 99 Malang Sarr, in forza al Nizza. È chiaro che la squadra dovrà essere ristrutturata da cima a fondo, anche se nel frattempo si lavora per trattenere Christian Ansaldi e per estendere il contratto di Belotti.

Fiorentina, Iachini confermato: Chiesa ora può rimanere

Il nome di Giampaolo circolava anche tra i quartieri generali gigliati. Il futuro della Fiorentina fino a qualche ora fa era sospeso tra tre nomi: uno Iachini bis, Marco Giampaolo e Eusebio Di Francesco. Rocco Commisso ha preso la sua decisione: la panchina per la prossima stagione sarà affidata a Beppe Iachini, in virtù degli ottimi risultati conseguiti in questo sprint finale di stagione. Una conferma che non si tramuterà in un prolungamento contrattuale, siccome l'attuale accordo che lega Iachini alla panchina gigliata scadrà tra un anno. Le dichiarazioni di Commisso:

Beppe Iachini è arrivato in un momento molto complicato per la squadra ed è riuscito, nonostante tutte le difficoltà di un'annata unica e incredibile sotto tutti i punti di vista, a dare compattezza all'ambiente ed a risalire la classifica. Proprio per questo sono convinto che il Mister si meriti l'opportunità della riconferma e di poter lavorare con la squadra sin dall'inizio della stagione. In questi mesi ho apprezzato la sua serietà, il suo impegno e le sue competenze e credo sia giusto riconoscere il buon lavoro che ha fatto insieme allo staff. La prossima stagione saremo tutti al suo fianco e già da ora gli faccio il mio più grande in bocca al lupo per il nuovo campionato.Adesso però pensiamo all’ultima partita e proviamo a migliorare ancora la nostra classifica.

Iachini non vede l'ora di rimettersi all'opera:

Sono davvero felice, per me la Fiorentina è qualcosa di speciale, è da sempre nel mio cuore. Ringrazio tutta la Società a cominciare dal Presidente Rocco Commisso, con Joe Barone e Daniele Pradè per il grande sostegno che mi hanno manifestato e per la fiducia che mi è stata accordata grazie anche al bel percorso di lavoro svolto tutti insieme. Voglio ringraziare anche questo fantastico gruppo di ragazzi per la loro disponibilità e professionalità che hanno dato a me e a tutto lo staff in questi mesi. Spero che insieme attraverso il lavoro potremo regalarci e regalare ai nostri tifosi delle belle soddisfazioni.

Una nuova stagione da affrontare con gambe fresche ci dirà la verità sulla qualità del suo operato. Una conferma che si innesta in maniera perfetta nell'ambiente Viola: Iachini è stato l'allenatore che ha dato maggiori sicurezze e libertà a Federico Chiesa. L'ultima tripletta in casa contro il Bologna non ha consolidato solamente la sua posizione in rosa, ma anche quella di Iachini.

