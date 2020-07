La squadra di Longo liquida la pratica rossoblu. Torino a +8 sul Lecce, liguri a rischio e in attesa dello scontro diretto di domenica con i salentini. Gol e assist per un grande Belotti (sette gare di fila in rete)

Piú squadra, piú organizzato, piú pimpante il Torino. La squadra di Longo batte meritatamente il Genoa e a cinque partite dal termine si toglie di fatto dalla zona pericolosa. I granata, trascinati da un super Belotti, rifilano tre reti alla formazione di Nicola, che ora rischia davvero grosso. I liguri ora si giocheranno tutto nello scontro diretto con il Lecce domenica, consapevoli di dover lottare per ottenere una salvezza complicata. Debole a livello offensivo, confuso dietro, molle in mezzo: problemi non da poco per un Genoa che pare vivere una stagione maledetta.

Il tabellino di Torino-Genoa 3-0

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco (Dal 60' Izzo), Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi (Dal 66' Aina); Verdi (Dal 66' Lukic); Zaza, Belotti (Dal 94' Singo). Allenatore: Longo

Genoa (3-4-1-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi (Dal 75' Ghiglione), Behrami, Schone (Dal 75' Lerager), Barreca (Dal 59' Criscito); Iago Falque (Dal 67' Destro); Sanabria (Dal 59' Pandev); Pinamonti. Allenatore: Nicola

Arbitro: Rocchi di Firenze

Gol: 32' Bremer (T), 76' Lukic (T), 90' Belotti (T)

Assist: Verdi, Belotti

Ammoniti: Masiello, Goldaniga, Lyanco, Zaza

Destro vincente di Sasa Lukic, Torino-Genoa, Serie A 2019-20 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 6 momenti chiave

7' - Gran parata di SIRIGU! Iago Falque, che ha iniziato bene, va via a destra e mette dentro per PINAMONTI: tiro di destro e ottimo riflesso del portiere granata!

24' - Prima occasione del Torino. Corner di Verdi e colpo di testa di BREMER, palla che sfiora il palo.

32' - GOL! BREMER! 1-0 Torino! Corner di Verdi e colpo di testa di Bremer a centro area perfetto.

46' - Tre volte SIRIGU. Tiro da fuori di Sanabria, respinto, poi Schone all'angolino e gran tuffo, infine sul tap-in di Pinamonti, che viene anche fermato dal fuorigioco.

76' - LUKIC! GOL! 2-0 Torino! Gran lavoro di Belotti, che difende palla e serve Lukic al limite. Destro piazzato dal limite di Lukic molto bello!

90' - BELOTTI! GOL! 3-0 Torino! Contropiede perfetto dei granata. Sbaglia Pandev, recupera, si invola e col mancino potente il Gallo insacca. Settima partita di fila a segno.

Nkoulou in tackle su Sanabria, Torino-Genoa, Serie A 2019-20 Credit Foto Getty Images

La statistica

Due dei tre gol in Serie A di Bremer sono arrivati di testa, contro il Genoa, su corner di Verdi.

Il migliore

Andrea BELOTTI - Monumentale, per la prestazione, per la voglia, per il sacrificio. L'assist e il gol sono solo la conseguenza di una prova da capitano vero. Sette gare di fila in gol, anima e cuore di questo Toro.

Il peggiore

Davide BIRASCHI - Disastroso. Si perde Bremer sul primo gol del Torino, sbaglia in uscita e per poco non permette a Belotti di raddoppiare. Impacciato.

