Come successo contro la Fiorentina, gli uomini di Inzaghi recuperano dall’1-0, questa volta firmato da Belotti su rigore, e mettono pressione alla Juventus, impegnata stasera contro il Genoa e distante solo un punto. Non mancano le brutte notizie per i biancocelesti: Immobile e Caicedo salteranno la prossima gara contro il Milan per squalifica

La Lazio torna a -1 dalla Juventus e mette pressione agli uomini di Sarri, impegnati nella trasferta di Marassi contro il Genoa. Il successo sul Torino è una fotocopia di quello di sabato sera contro la Fiorentina: gol iniziale degli avversari (i viola con Ribery, i granata con Belotti dal dischetto), pareggio firmato da Immobile e 3 punti agguantati nel finale da un centrocampista, Luis Alberto tre giorni fa, Parolo questa sera. Inzaghi esulta in tribuna anche se pensa già al prossimo impegno, sabato sera all'Olimpico contro il Milan. I novanta minuti di Torino tolgono Immobile e Caicedo dai convocati per diffida, non sarà facile. I granata di Longo rimangono vicini alla zona calda, a soli 6 punti dal Lecce terzultimo.

Il tabellino

TORINO-LAZIO 1-2 (primo tempo 1-0)

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer (dall’80’ Millico); De Silvestri (dal 60’ Ansaldi), Lukic (dall’80’ Djidji), Rincon, Meité, Ola Aina (dal 70’ Edera); Belotti, Verdi (dal 60’ Berenguer). All. Longo

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric (dal 90’ Anderson), Acerbi, Radu; Lazzari (dal 90’ Bastos), Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony (dal 58’ Lukaku); Immobile, Caicedo (dal 59’ Correa). All. S. Inzaghi

Arbitro: D. Massa

Gol: 4’ Belotti (T), 48’ Immobile (L), 73’ Parolo

Assist: Luis Alberto (1-1)

Ammoniti: Verdi (T), Immobile, Caicedo, Lukaku (L)



La cronaca in 6 momenti chiave

4’ VANTAGGIO DEL TORINO - Cross dalla sinistra di Verdi, Parolo rigioca un brutto pallone al centro dell'area che arriva a Nkoulou il quale calcia di prima intenzione, Immobile è vicino e tocca con un braccio, calcio di rigore accordato dopo il check VAR. Dal dischetto si presenta Belotti che spiazza Strakosha

20’ OCCASIONE PER IMMOBILE - Chance dell'1-1 sprecata dal numero 17 che liberato da Luis Alberto in profondità calcia alto a tu per tu con Sirigu

37’ ALTRA CHANCE PER IMMOBILE - Ancora una volta la Lazio trova lo spazio per calciare in porta con un uno-due casuale: il numero 17, appena dentro l'area di rigore, calcia alle stelle

45’ GOL ANNULLATO ALLA LAZIO - Su una punizione battuta dalla trequarti Acerbi devia di testa in porta, ma la posizione del difensore ex Milan è irregolare. Chiamata corretta di Massa

48’ PAREGGIO DELLA LAZIO – 1-1 firmato da Immobile! Verticalizzazione perfetta di Luis Alberto, il numero 17 si infila tra Nkoulou e Lyanco e chiude un diagonale alle spalle di Sirigu. Gol numero 29 per il bomber azzurro

73’ RADDOPPIO DELLA LAZIO - Ha segnato Parolo, primo gol in campionato del centrocampista! Azione insistita dei bianconcelesti che arrivano al tiro prima con Lazzari (miracolo di Sirigu), poi lo stesso esterno mette dentro per Parolo che segna il 2-1 grazie ad una deviazione di Bremer. Rimonta completata dagli uomini di Inzaghi.

