Torino-Lazio: probabili formazioni e statistiche

Nelle ultime 12 sfide contro la Lazio in Serie A il Torino ha vinto solamente 2 volte e ha sempre subito gol: nel parziale quattro pareggi e sei successi biancocelesti.

Probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti. All. Longo

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Baselli, Zaza

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Luiz Felipe, Leiva, Lulic

Statistiche Opta

Sono 64 le sfide tra Torino e Lazio in casa dei granata in Serie A: il bilancio si compone di 28 vittorie interne, 23 pareggi e 13 successi esterni.

Dopo una serie di due pareggi e due sconfitte interne, il Torino ha vinto la sfida casalinga più recente in Serie A contro la Lazio (3-1 nel maggio 2019).

La Lazio ha perso l’ultima trasferta di Serie A contro l’Atalanta, dopo una serie di sette successi e due pareggi: l’ultima volta che i biancocelesti erano usciti sconfitti in una gara esterna di campionato, ne persero due di fila (a settembre contro SPAL e Inter).

Otto degli ultimi nove gol del Torino contro la Lazio in Serie A sono arrivati nel secondo tempo, l’altro all’ultimo minuto del primo – allo stesso modo 14 delle ultime 16 reti dei biancocelesti contro i granata sono state segnate nella seconda frazione.

La prossima sarà la gara numero 150 della Lazio dall'arrivo del tecnico Simone Inzaghi in Serie A (83V, 29N, 37P) - è inoltre vicino alle 300 reti segnate dai biancocelesti in campionato da quando è alla guida del club (296).

Il primo gol di Alex Berenguer del Torino in Serie A è arrivato proprio contro la Lazio nel dicembre 2017.

Andrea Belotti del Torino ha segnato nelle ultime due partite di campionato: solo due volte in carriera in Serie A l'attaccante classe ‘93 ha trovato la rete in tre presenze consecutive: nell'aprile 2017 e nel dicembre 2016.

Ciro Immobile ha segnato 95 gol in campionato sotto la gestione di Simone Inzaghi, nessun giocatore ha fatto meglio con lo stesso allenatore in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria - eguagliato il record di Filippo Inzaghi con Carlo Ancelotti.

L'attaccante della Lazio Ciro Immobile ha disputato 47 gare e realizzato 27 reti in campionato con la maglia del Torino – il bomber biancoceleste è ad un solo gol da eguagliare la sua miglior stagione in termini realizzativi di Serie A (29 reti nel 2017/18).

