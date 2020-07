Roma matematicamente al 5° posto, buono per la qualificazione ai gironi di Europa League, a 90' dalla fine del campionato. Contro il Torino, al vantaggio di Berenguer al 14', rispondono Dzeko (da due passi), Smalling (di testa) e Diawara (su rigore). La percussione del giovane Singo prova a riportare in partita in granata ma, alla fine, la band di Fonesca vincerà 3-2.

Sessantasette punti e Roma matematicamente al 5° posto, buono per la qualificazione ai gironi di Europa League, a 90' dalla fine del campionato. Contro il Torino, al vantaggio di Berenguer al 14', rispondono Dzeko (da due passi), Smalling (di testa) e Diawara (su rigore). La percussione del sorprendente giovane Singo prova a riportare in partita in granata ma, alla fine, la band di Fonesca vincerà 3-2.

Torino-Roma - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Il tabellino

TORINO-ROMA 2-3

Torino (3-4-2-1): Ujkani; Lyanco (46' Djidji), Nkoulou, Bremer; Singo (88' Adopo), Lukic, Meïté, Ansaldi (75' Belotti); Verdi, Berenguer (81' Ola Aina); Zaza. All.: Longo.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres (72' Ibañez), Cristante (72' Veretout), Diawara, Spinazzola (50' Zappacosta); Carles Pérez (72' Zaniolo), Mkhitaryan (93' Perotti); Dzeko. All.: Fonseca.

Arbitro: Marco Piccinini di Forlì.

Gol: 14' Berenguer (T), 16' Dzeko (R), 23' Smalling (R), 61' rig. Diawara (R), 65' Singo (T).

Assist: Zaza (T, 1-0), Mkhitaryan (R, 1-1), Carles Pérez (R, 1-2).

Note - Recupero: 2+6. Ammoniti: Lyanco, Carles Pérez, Mancini, Meïté, Zaniolo.

La cronaca della partita in 10 momenti chiave

8' - KOLAROV SERVE SPINAZZOLA A TU PER TU CON UJKANI! Risposta efficace del portiere granata in uscita bassa!

13' - CROSS TESO DI BRUNO PERES PER DZEKO! Palla, dalla destra, destinata in area piccola, salvataggio straordinario, però, di Nkoulou!

14' - GOL DEL TORINO CON BERENGUER! Contropiede micidiale dei granata con Zaza che manda in profondità l'ex Osasuna, abile a dribblare Pau Lopez e a insaccare a posta vuota: 1-1!

Torino-Roma, Serie A 2019-2020: Alex Berenguer (Torino) realizza il gol del momentaneo 1-0 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

16' - GOL DELLA ROMA CON DZEKO! Il bosniaco pareggia su bel suggerimento di Mkhitaryan, che duetta con Cristante: botta e risposta in poco più di un minuto: 1-1!

Dzeko - Torino-Roma - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

23' - SPINAZZOLA INCROCIA IL SINISTRO RAVVICINATO! Ujkani si distende e arriva sul pallone.

23' - GOL DELLA ROMA CON SMALLING! Cross dalla bandierina di Carles Pérez e stacco di testa imperioso del Manchester United, che schiaccia la palla all'angolino: 1-2!

Torino-Roma, Serie A 2019-2020: l'esultanza della Roma dopo l'1-2 firmato Chris Smalling (Getty Images) Credit Foto Getty Images

38' - PALO DI KOLAROV! Sinistro a giro su calcio di punizione: splendida conclusione che si infrange sul montante alla destra di Ujkani!

61' - GOL DELLA ROMA CON DIAWARA SU RIGORE! Penalty assegnato dopo una disastrosa entrata in area di Djidji ai danni di Dzeko, che lascia la battuta a Diawara, abile a insaccare all'angolino, dove Ujkani può solo sfiorare: 1-3!

65' - GOL DEL TORINO CON SINGO! Il giovane laterale ivoriano della Primavere scatta sulla destra, se ne va a Kolarov e incrocia il tiro superando Pau Lopez, che interviene male sul pallone: 2-3!

90'+2 - GOL ANNULLATO A DZEKO! Giocata da fuoriclasse del bosniaco, che si porta sul fondo e, col destro, insacca sul palo più lontano. Il guardalinee segnala l'offside millimetrico dell'attaccante giallorosso, confermato anche dopo il controllo al VAR!

MVP

Dzeko. Realizza il gol dell'immediato pareggio da bomber di razza, è il leader incontrastato dell'attacco giallorosso e, al 92' segnerebbe anche la doppietta personale con un colpo da maestro. La rete, però, viene annullata per un fuorigioco millimetrico. Sembra assurdo, ma la parte del corpo oltre la linea dell'attaccante era... il fondoschiena.

Torino-Roma, Serie A 2019-2020: Edin Dzeko (Roma), contrastato da Cristian Ansaldi (Torino) realizza il gol del momentaneo 1-1 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Fantacalcio

PROMOSSO - Singo. Autentica promessa di casa granata. Tanti assist dalla destra per il reparto avanzato e un gol in cui mostra tutta la sua caparbietà e rapidità. E' un classe 2000, arriva dalla Primavera. Farà certamente strada.

BOCCIATO - Djidji. Intervento letteralmente disastroso quello che, su Dzeko, causa il penalty poi trasformato da Diawara.

Le pagelle

Il momento social

