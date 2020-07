Torino-Roma: probabili formazioni e statistiche

Il Torino è la squadra contro cui la Roma ha vinto più partite in Serie A (63) – quella giallorossa è invece la squadra contro cui i granata hanno segnato di più (186 gol).

Probabili formazioni

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Meité, Lukic, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti. All. Longo

Squalificati: Rincon

Indisponibili: Baselli, De Silvestri

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; B. Peres, Veretout, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Mirante, Ibanez, Lo. Pellegrini, Santon, Under

Statistiche Opta

Dopo una serie di cinque sconfitte consecutive il Torino ha vinto l’ultima partita di campionato contro la Roma e non arriva a due successi consecutivi dal 1990.

Sono 74 le sfide in casa del Torino, con la Roma in trasferta in Serie A: il bilancio si compone di 32 vittorie interne, 27 pareggi e 15 successi esterni.

Il Torino ha vinto solamente una delle ultime 18 partite casalinghe contro la Roma in Serie A, con un parziale di 10 pareggi e sette successi giallorossi nel periodo.

Da quando Moreno Longo siede sulla panchina granata (4 febbraio 2020), il Torino ha raccolto 12 punti in 14 partite di Serie A. Hanno fatto peggio solo Cagliari, Brescia e SPAL in questo periodo.

La Roma ha vinto le ultime due trasferte di campionato e non arriva a tre successi esterni di fila in una singola stagione dalle ultime tre gare del 2017/18.

12 dei 19 gol in Serie A del giocatore della Roma Jordan Veretout sono arrivati su calcio di rigore: il francese è il centrocampista che ha realizzato più reti dal dischetto considerando gli ultimi tre massimi campionati italiani.

La prima doppietta dell’attaccante del Torino Simone Zaza in Serie A è arrivata nel dicembre 2014 proprio contro la Roma, con la maglia del Sassuolo.

L’attaccante Andrea Belotti ha segnato quattro gol contro la Roma con la maglia del Torino in Serie A, inclusa una doppietta nell’ultima sfida, dopo quattro gare in cui era rimasto a secco di reti.

Lorenzo Pellegrini ha servito nove assist ai compagni in questo campionato: l’ultimo giocatore italiano della Roma ad aver effettuato almeno 10 passaggi decisivi in un singolo torneo fu Francesco Totti nel 2013/14.

