Totti e Nainggolan in diretta: “Vuoi tornare a Roma? Eh io non ci sto più…”

Su Instagram con le sue figlie Chanel e Isabel, nella diretta di Francesco Totti arriva anche Radja Nainggolan e si chiacchiera di Roma. Il Belga è legato ai giallorossi e al suo ex capitano tanto da esporsi: “Da te farei pure il giardiniere”

Che le dirette social fossero state utili in tempo di quarantena per trascorrere tempo con i grandi dello sport e non, e per recuperare notizie dagli stessi è ormai un dato di fatto. Ma chi avrebbe pensato che le dirette diventassero virali anche post Fase 1? Dopo tutto, se le serate sono occupate da Francesco Totti che conversa con Radja Nainggolan, non potrebbe essere altrimenti.

A Roma ho lasciato il cuore: ho sempre ricevuto tanto affetto e ho vinto tante battaglie

Dice così il belga, come riporta il Corriere dello Sport, che più volte ha mostrato l’amore per la squadra, la città e per i tifosi della Roma e fosse per lui, tornerebbe immediatamente nella capitale sponda giallorossa. Soprattutto perché lì a Roma città, non società, troverebbe il suo grande amico ed ex capitano Francesco Totti, ormai specialista delle dirette su Instagram.

“Vuoi tornare a Roma?”

“Mi vieni a prendere tu?”

“Eh, io non ci sto più”

“Da te farei pure il giardiniere”

E se non è legame questo, cos’è?

