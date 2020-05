Tutti ai piedi della "locomotiva" Germania, ma noi restiamo un vagone rissoso

E’ come aver liberato il fanciullino pascoliano che il virus aveva rinchiuso. Si paragona il ritorno della Bundesliga, dopo due mesi di stop, al lancio di Apollo 11. Addirittura. Slogan compreso (e adeguato): un piccolo passo per il calcio tedesco, un grande passo per il mondo in visione (160 Paesi collegati).

Non è la prima volta che si gioca a porte chiuse, penso a Juventus-Inter dell’8 marzo. Il calcio resta calcio comunque, per sfuocato che l’impatto, imbottito di precauzioni e straniamenti, possa renderlo. Diverso è l’ambiente che lo circonda: il silenzio, le mascherine, le distanze, le caste esultanze, l’ansia (o la paura, forse). E cruciale è il confine: lo stadio vuoto sarà la regola, non più l’eccezione.

Si sapeva che il "proviamoci" di Angela Merkel avrebbe acceso il cerino che Londra, Parigi e Roma si scambiavano scettici. La Germania ha avuto un quarto dei nostri decessi e anche questo è un dato che non va trascurato. Poi, è chiaro: noi italiani difficilmente concludiamo una guerra con l’alleato con il quale l’avevamo cominciata; e, nello stesso tempo, difficilmente terminiamo una discussione con l’idea con la quale l’avevamo introdotta.

Il prezzo del coronavirus

Il nodo gira attorno al futuro immediato degli eventuali giocatori contagiati: se isolare solo loro (ricetta tedesca) oppure la squadra intera (ricetta italiana). Non esattamente una pagliuzza. Scritto che un turno non fa primavera (ma, al massimo, la indica), la notizia è una non-notizia: Bayern e Borussia Dortmund continuano a vincere, Robert Lewandowski ed Erling Haaland a segnare, il Lipsia a pareggiare, lo Schalke a perdere. Se mai, in attesa che la frequenza settimanale sciolga i dubbi in sospeso, rimane in agguato il pericolo infortuni. Fa effetto precipitare da una media-record di 42.738 presenze a zero. E’ il prezzo del Corona.

Lo stadio del Borussia Dortmund vuoto Credit Foto Getty Images

Italia: serve una scelta netta

Adesso tocca a noi. L’importante è arrivare a una scelta netta. A proposito: rinviati gli allenamenti di gruppo. Ubi maior. E da Udine, Pierpaolo Marino: «Riprendere il 13 giugno sarebbe una follia». Le piroette di Vincenzo Spadafora non sono state inferiori alle capriole di Urbano Cairo e Massimo Cellino.

Nel Paese che riapre e riparte, al netto del polverone sollevato dagli ingorghi fra governo e regioni, il concetto di "rischio calcolato" andrebbe applicato anche allo sport. L’ultima parola spetta agli scienziati. La classe dirigente annaspa, si chiede al calcio un esempio, non solo un sorriso. Di fronte a emergenze così epocali, sono due gli eccessi da evitare: i privilegi e i moralismi.

Quella volta nel 1970...

Era l’aprile del 1970, l’anno in cui il Cagliari di Gigi Riva conquistò lo scudetto. Un inviato della Rai si spinse fino in Barbagia per chiedere a un pastore festante: "scusi, ma cosa le viene in tasca se il Cagliari ha vinto?". Il pastore rispose: "scusi, cosa me ne sarebbe venuto se avesse perso?".

Ecco. Ricordiamocelo, nel momento in cui abbiamo trasformato la Bundesliga, da ex vagone di Premier e Liga, a locomotiva di tutti i treni, inclusa la nostra Freccina Rossa.

