Tutti contro Balotelli: da Mourinho a Chiellini, le bordate a Super Mario dal 2010 a oggi

Mario Balotelli mostra la celebre t-shirt con la scritta Why Always Me?

Giorgio Chiellini è solo l'ultimo esempio in ordine cronologico della nutrita schiera composta da giocatori, commentatori, allenatori, ex compagni di squadra e presidenti che hanno lanciato frecciate e critiche feroci all'indirizzo di Balotelli. Abbiamo selezionato alcune delle dichiarazioni più significative degli ultimi 10 anni partendo da José Mourinho...

"Why Always Me?". Perché sempre io, si chiedeva Mario Balotelli nell'ottobre 2011 mostrando una t-shirt (passata alla storia) sotto la casacca del Manchester City durante la sua esperienza in Premier League. Già, perché sempre Balotelli? Perché negli ultimi dieci anni Super Mario è finito nel mirino di giocatori (compagni di squadra ed ex), presidenti, allenatori e avversari? Dare una risposta è complicato e cercare una spiegazione nel carattere di Balo rischia di essere un'operazione banale: rimane il fatto che le sue bizze dentro e fuori dal campo hanno contribuito non poco ad attirare su di lui critiche molto spesso feroci. Abbiamo selezionato alcune degli "interventi a gamba tesa" più celebri nei suoi confronti. L'esempio di Giorgio Chiellini è solo l'ultimo di una lunga serie.

I neuroni di Mourinho e la battaglia persa di Gerrard

Impossibile non partire da José Mourinho, che di frecciate a Balotelli ne ha mandate diverse. Ne abbiamo scelta una del febbraio 2010 quando, in occasione della conferenza stampa di presentazione del neo acquisto McDonald Mariga, lo Special One si era espresso così su Super Mario (pur non citando espressamente, va precisato)

Se ti alleni con Zanetti e Cambiasso e non migliori hai un solo neurone e il nostro nuovo centrocampista (Mariga, ndr) ne ha milioni. Se qualcuno lavora con questo tipo di campioni e non impara sarà sicuramente perché non ha neuroni o forse è un po' infortunato [José Mourinho]

Il pensiero di Mou ha trovato conferme autorevoli nel corso degli ultimi anni. Nella sua autobiografia, ad esempio, Steven Gerrard parla in questi termini di Balo.

Ho anche provato ad aiutarlo, ma mi sono reso conto perché Mourinho aveva ragione a definirlo ingestibile. Ha molto talento e il potenziale per essere un calciatore di livello mondiale ma non lo avrei mai portato lì (al Liverpool, ndr). Balotelli è uno che vuole essere sempre al centro dell'attenzione, dice le cose sbagliate sui social e secondo me non lavora abbastanza nella quotidianità. È quasi sempre una battaglia persa con lui, fa troppe cose sbagliate [Steven Gerrard]

Ad Anfield Road Gerrard non è stato certo l'unico a dedicare un "pensiero" a Balotelli. Jamie Carragher, ex bandiera dei Reds, non aveva usato giri di parole nel 2016 commentando il mercato del Liverpool.

Quando compri qualcuno speri sempre che sia un buon colpo, così come speri che quelli che comprano gli altri si rivelino dei flop. Stavolta è andata male, un giocatore più sopravvalutato di Balotelli penso di non averlo mai visto, faccio fatica a credere che il Liverpool abbia puntato su di lui in passato

Conte, Sacchi e Mihjalovic: altre frecciate d'autore

La galleria di chi non ha risparmiato punture e stilettate nei confronti di Balotelli è ricca e variegata. Mourinho a parte, la categoria degli allenatori è ben rappresentata. Da Antonio Conte ad Arrigo Sacchi, da Mihajlovic a Vieira e Grosso, ecco una breve ma esaustiva raffica.

Antonio Conte

Le convocazioni devono essere meritate. Non ho preclusione nei confronti di nessuno, ma i giocatori devono darmi la possibilità di giustificare la convocazione: chi viene qui deve dimostrare di voler indossare questa maglia sia in campo che fuori. Ho sempre insegnato ai miei calciatori che è la squadra che fa il giocatore, non il contrario [novembre 2014 da ct della Nazionale]

Arrigo Sacchi

A Balotelli direi che si gioca di squadra. Bisogna avere poche idee ma chiare, il calcio è uno sport collettivo e l'intelligenza conta più dei piedi. Quindi, per prima cosa sceglierei giocatori che abbiano intelligenza [@Radio Deejay]

Sinisa Mihajlovic

Balotelli è da due mesi che si allena regolarmente: ho chiesto a lui e a Menez di fare delle cose e loro le fanno una volta sì e quattro no, questa è una cosa non ci possiamo permettere. Magari Menez lo fa perché non sta al meglio fisicamente, Mario invece non riesce a mantenere la concentrazione. Noi Balotelli lo vogliamo aiutare tutti, ma è lui stesso che deve aiutarsi da solo: deve cercare di essere più presente e fare con continuità ciò che gli viene richiesto [marzo 2016, ai tempi del Milan]

Patrick Vieira

Il modo di pensare di Mario è complicato da far coincidere con uno sport di squadra come il calcio. E vista la filosofia che volevo mettere in pratica, l'etica del lavoro e la compattezza che avevo intenzione di costruire, è stato davvero difficile per me lavorare con un calciatore come Balotelli. Anzi, è stato difficile per entrambi lavorare l'uno con l’altro, quindi abbiamo deciso di separarci [@Daily Mail, in riferimento all'esperienza al Nizza da allenatore]

Fabio Grosso

Io pretendo grande ritmo e intensità, quando non succede preferisco cambiare. Non mi va né di minimizzare, né di gonfiare. Per me sarà determinante utilizzare tutti, poi io posso arrivare a un certo punto [novembre 2019, anticipando l'esclusione dai convocati per Roma-Brescia di campionato]

