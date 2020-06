Fatica ancora, ma continua a vincere. L'Atalanta espugna la Dacia Arena e conquista la terza vittoria in tre partite dalla ripartenza. La squadra di Gasperini batte una buona Udinese per 3-2. Sugli scudi un grande Muriel che dalla panchina entra e segna una doppietta. Per i friulani arriva ancora una sconfitta, a nulla vale due gran gol di Kevin Lasagna. Atalanta che allunga per la Champions.

Sesta vittoria di fila, eguagliato il suo record in Serie A. Record di gol nella sua storia nella massima categoria (80). Terza vittoria su tre partite dalla ripartenza, terzo posto ad un passo. Cosa dire di più all'Atalanta di Gasperini? Forse l'unica pecca è che anche stasera soffre e tanto, ma comunque ne esce vincente.

La squadra bergamasca fatica contro l'Udinese, ma espugna la Dacia Arena e porta a casa tre punti decisivi per la prossima Champions. Gli ospiti passano in vantaggio con il solito Duvan, giocando un calcio spumeggiante e brillante. Ma la rete di Lasagna taglia un po' le gambe alla banda di Gasperini, che subisce le sortite offensive dei padroni di casa e deve ringraziare solo un super Luis Muriel, entrato in campo e autore di una doppietta fantastica. Nel finale però l'Udinese torna sotto e si riavvicina ancora con Lasagna, ma alla fine porta a casa i tre punti. Vittoria quindi fondamentale per i bergamaschi che, sfruttando la caduta della Roma a San Siro, volano in campionato a +9 sui giallorossi.

Muriel, Zapata - Udinese-Atalanta - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

L'Udinese prende paga, ma comunque gioca una buona partita. La squadra friulana comincia però molto male, ma il gol un po' improvviso di Lasagna, sveglia i padroni di casa, che mettono in seria difficoltà gli ospiti. Purtroppo però i miracoli di Musso non bastano e così i friulani escono ancora sconfitti. Periodo negativo che prosegue da tempo e la classifica piange. L'Udinese rimane solo a +3 rispetto alla zona retrocessione, ma soprattutto non vince da ben nove partite.

Lasagna - Udinese-Atalanta - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Tabellino

UDINESE (3-5-2): Musso; Troost-Ekong (dal 65' Becao), Nuytinck, Samir; Stryger-Larsen (dall'81 Ter Avest), Walace, Jajalo (dall'81' Nestorovski), Fofana, Sema (dal 65' Zeegelaar); Teodorczyk (dal 71' Okaka), Lasagna

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti (dal 45' Palomino); Hateboer (dal 58' Gosens), Freuler, Pasalic (dal 58' De Roon), Castagne; Malinovskyi (dal 52' Muriel); Gomez (dall'80' Ilicic), Duvan Zapata

GOL: Duvan Zapata (A), Lasagna (U), Muriel (A), Muriel (A), Lasagna (U),

ASSIST: Gomez (A), Zeegelaar (U),

AMMONITI: Malinovskyi (A), Becao (U), Caldara (A), Zeegelaar (U),

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Di Bello

La cronaca in 13 momenti chiave

06' GOLLINI BLOCCA FOFANA: Il giocatore dell'Udinese scatta in avanti in campo aperto, ma davanti a Gollini si fa ipnotizzare dal portiere.

07' MA COSA HA PRESO MUSSO: Il portiere dell'Udinese risponde a Gollini con una parata pazzesca Malinovskyi da fuori scarica la bomba ma il portiere respinge. Sulla respinta Gomez tenta il diagonale forte e potente ma Musso in tuffo è super e mette in corner.

08' ZAPATA SBLOCCA IL MATCH: Palla lunga per il colombiano, stop pazzesco, battotu Troost-Ekong e davanti al portiere non sbaglia.

28' ANCORA MALINOVSKYI DALLA DISTANZA: Musso respinge in due tempi il tiro dai 25 metri.

30' LASAGNA PAREGGIA IN CONTROPIEDE: Gran contropiede dei padroni di casa con Sema che serve avanti Lasagna, Djimsiti se lo vede scappare, l'attaccante davanti Gollini non sbaglia.

34' MUSSO SALVA SU MALINOVSKYI: Ancora dalla distanza, diagonale potente di sinistro di Malinovskyi, Musso in tuffo salva tutto.

37' LASAGNA VICINISSIMO AL RADDOPPIO: Grande azione centrale di Fofana che salta 2 giocatori, serve in avanti Lasagna che prova il pallonetto che finisce di un soffio sull'esterno della rete.

55' GOLLINI ANCORA SU WALACE: attenzione che l'Atalanta subisce l'Udinese. Dalla sinistra palla dentro rasoterra, tutti in mezzo ciccano il pallone tranne Walace che da solo conclude, facile peò centrale e bloccata da Gollini.

57' SINISTRO DI FREULER: Azione elaborata degli ospiti, conclusa dal sinistro di Freuler, facile e bloccato da Musso.

71' GIOIELLO DI MURIEL: Il colombiano su punizione la mette nell'angolino dal limite dell'area. Punizione perfetta.

78' MA CHE TIRO DI MURIEL: Corner per l'Atalanta, palla dietro al limite per Muriel che va al volo, colpisce benissimo ma MUSSO in tuffo mette in corner.

79' ANCORA MURIEL! Papu serve Muriel che dai trenta metri fa partire un destro pazzesco che si insacca nell'angolino basso!!! Atalanta ora vola!!!

86' LASAGNA RIAPRE IL MATCH: Zeegelaar mette una gran palla dalla fascia sinistra, Lasagna di testa anticipa tutti.

La statistica chiave

L'Udinese non vince da nove partite consecutive. La vittoria manca dal 12 gennaio. Record di gol in Serie A per l'Atalanta: siamo arrivati a 80, battuto il record di 77 dello scorso anno.

MVP

Luis MURIEL: Il suo ingresso cambia l'incontro. Quest'Atalanta oggi fatica, ma grazie ai due super gol del colombiano espugna la Dacia Arena. Luis è questo, prendere o lasciare: errori grossolani, anche oggi perde una volta il pallone sulla tre quarti e rischia clamorosamente, poi però illumina la serata con due perle di rara bellezza, fondamentali per proseguire la rincorsa alla Champions.

Promosso

Kevin LASAGNA: Ok, l'Udinese esce ancora sconfitta, ma che partita di Kevin! Per tutto l'incontro tiene impegnata tutta la difesa ospite, segnando anche due fantastici gol. Peccato.

Bocciato

Berat DJIMSITI - Partita dai due volti. Bene sino al minuto 31, quando si fa battere da Lasagna che lo salta e riapre il match. Il problema è che il suo errore risveglia l'Udinese, che da quel momento gioca un'altra partita e mette in seria difficoltà i suoi.

