Udinese-Atalanta: probabili formazioni e statistiche

L'Atalanta è la squadra contro cui l'Udinese ha vinto più incontri di Serie A (27) – completano il bilancio 23 pareggi e 21 successi nerazzurri.

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Jajalo, Walace, Sema; Okaka, Lasagna. All. Gotti

Squalificati: De Paul

Indisponibili: Mandragora, Prodl

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata. All. Gasperini

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Nessuno

Statistiche Opta

L'Atalanta ha vinto tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro l'Udinese con un punteggio complessivo di 14-2; la metà dei gol di questo parziale sono stati realizzati nella gara d'andata (7-1 a Bergamo).

Udinese e Atalanta si sono affrontate 35 volte in casa dei friulani, con un bilancio di 20 vittorie casalinghe, sette pareggi e otto successi esterni.

11 degli ultimi 12 gol in Serie A tra Atalanta e Udinese sono stati realizzati dall'Atalanta – nel parziale per i friulani solo la rete di Stefano Okaka nel 7-1 della gara d’andata.

L’Udinese non ha segnato nelle ultime tre partite interne di campionato, solo due volte nella sua storia in Serie A non ha realizzato alcun gol in almeno quattro gare casalinghe di fila (nel 1994 e nel 1951).

L’Atalanta ha conquistato 28 punti in 13 trasferte in questo campionato: in una stagione di Serie A intera, in gare esterne, i bergamaschi ne hanno ottenuti di più solamente nel 2016/17 (32) e nel 2018/19 (34).

L’Atalanta ha segnato 37 gol in gare esterne in questo campionato: dopo 13 trasferte solo il Milan nel 1950/51 aveva raggiungo questo traguardo e comunque nessuna squadra ha mai fatto meglio in Serie A.

L'Udinese è la squadra contro cui Gian Piero Gasperini ha vinto più partite da allenatore in Serie A (11): a completare per il tecnico dell'Atalanta sei pareggi e tre sconfitte.

Stefano Okaka è l'unico giocatore dell’attuale rosa dell'Udinese ad aver segnato più di una sola rete contro l'Atalanta in Serie A (due) - l'attaccante classe '89 ha preso parte a tre gol nelle sue ultime tre sfide contro i bergamaschi in campionato (due reti, un assist).

L'attaccante dell'Atalanta Duván Zapata ha disputato 63 gare e segnato 18 reti in Serie A con la maglia dell'Udinese tra il 2015 e il 2017.

