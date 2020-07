Udinese-Juventus in Diretta tv e Live Streaming: il match della 35a giornata di Serie A è in programma giovedì 23 luglio alle ore 19.30 e verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Serie A (canali 202, 251 e 255). Il match sarà visibile anche in streaming su Sky GO per gli abbonati di Sky. Eurosport vi offrirà la diretta scritta e gli aggiornamenti.

Le probabili formazioni

Serie A La Juventus sarà Campione d'Italia giovedì 23 luglio se... DA 2 ORE

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Ter Avest, Larsen, De Paul, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka. All. Gotti

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Udinese-Juventus: dove vederla in tv e in Live-Streaming

Gli ultimi 5 risultati della Juventus

-Juventus-Lazio 2-1 (51' rig. Cristiano Ronaldo, 54' Cristiano Ronaldo, 83' rig. Immobile)

-Sassuolo-Juventus 3-3 (5' Danilo, 12' Higuain; 29' Djuricic, 51' Berardi, 54' F.Caputo; 64' Alex Sandro)

-Juventus-Atalanta 2-2 (16' D.Zapata; 55' rig. e 90' rig. Cristiano Ronaldo; 80' Malinovskyi)

-Milan-Juventus 4-2 (47' Rabiot; 53' Cristiano Ronaldo; 62' rig. Ibrahimovic, 66' Kessié, 67' Leão, 80' Rebic)

-Juventus-Torino 4-1 (3' Dybala, 29' Cuadrado; 45+6 Belotti; 61' Cristiano Ronaldo, 87' aut. Djidji)

Gli ultimi 5 risultati dell'Udinese

-Napoli-Udinese 2-1 (22' De Paul, 31' Milik, 95' Politano)

-Udinese-Lazio 0-0

-Udinese-Sampdoria 1-3 (Lasagna 37', 46' Quagliarella, 84' Bonazzoli, 94' Gabbiadini)

-Spal-Udinese 0-3 (18' De Paul, 35' Okaka, 81' Lasagna)

-Udinese-Genoa 2-2 (44' Fofana, 73' Lasagna, 81' Pandev, 97' Pinamonti)

Approfondimenti e dichiarazioni

Udinese-Juventus: informazioni

35a giornata di Serie A - Tutte le news

Data, orario e luogo: giovedì 23 luglio, ore 19:30 Dacia Arena di Udine (a porte chiuse)

Serie A Sorpasso del Chelsea su Juve e Inter per Gosens: offerti 30 milioni all'Atalanta DA 3 ORE