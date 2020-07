Udinese-Juventus: probabili formazioni e statistiche

La Juventus è la squadra contro cui l' Udinese ha perso più partite (62) e subito più gol (191) in Serie A (62).

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Ter Avest, Larsen, De Paul, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka. All. Gotti

Sarri: "È un calcio strano? Giochiamo a luglio e da 13 mesi, il lockdown non è stato un relax"

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Jajalo, Mandragora, Prodl, Teodorczyk

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Squalificati: Bonucci

Indisponibili: De Sciglio, Khedira, Chiellini, Higuain

Statistiche Opta

La Juventus è imbattuta nelle ultime otto partite contro l’Udinese in Serie A, grazie a sette vittorie e un pareggio: nel periodo i piemontesi hanno realizzato 24 reti, una media di tre a partita.

La Juventus non perde nel girone di ritorno contro l’Udinese dal 2011 (2-1 per i friulani a Torino in quel caso): da allora sei successi piemontesi e due pareggi.

Udinese e Juventus si sono affrontate 45 volte in Friuli, con un bilancio di cinque vittorie casalinghe, 13 pareggi e 27 successi esterni.

La Juventus ha perso tre delle ultime sette trasferte di campionato (3V, 1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 13, di cui due arrivarono nella scorsa stagione a Scudetto giá conquistato.

La Juventus ha subito ben 36 gol in questo campionato dopo 34 gare, l’ultima volta che ha incassato più reti in un’intera stagione di Serie A risale al 2010/11, quando si classificò al 7° posto (47 gol subiti).

L’Udinese non vince in casa da gennaio contro il Sassuolo: da allora per i friulani quattro pareggi e tre sconfitte.

Juan Musso è il portiere che ha mantenuto più volte la porta inviolata in questo campionato(12); l’ultimo portiere dell’Udinese che ha fatto meglio in una singola stagione di Serie A era stato Samir Handanovic (17 clean sheet nel 2011/12).

L’attaccante della Juventus Paulo Dybala ha segnato sette gol e fornito sei assist contro l’Udinese in Serie A: quella friulana è la squadra contro cui ha partecipato a più reti nel massimo campionato (13).

Cristiano Ronaldo è a un solo gol di distanza da Felice Borel (31 reti nel 1933/34), miglior marcatore in un singolo campionato di Serie A con la maglia della Juventus.

Sarri: "Partita di maturità, abbiamo sempre controllato, c'è rammarico per aver vinto solo 2-1"